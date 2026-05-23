Barcelona 4-0 OL Lyonnes: Ewa Pajor y Salma Paralluelo deciden la final y logran la cuarta Champions League femenina

El conjunto de Pere Romeu conquista su cuarta Women´s Champions League tras derrotar al Olympique de Lyon en la final, que decidió Ewa Pajor en la segunda parte, con un doblete, y Cata Coll con paradas salvadoras para terminar dejando la portería a cero. Salma Paralluelo cerró la victoria con otros dos tantos

Barcelona y Olympique de Lyon se citaron en la final de la Women's Champions League. Las de Pere Romeu y las de Jonatan Giráldez se enfrentaron en el Ullevaal Stadion de Oslo con el objetivo de levantar la Copa de Europa. Por su parte, las azulgranas vienen de ganar la Copa de la Reina, derrotando al Atlético de Madrid, y las francesas llegan tras clasificarse a la final de la Premiere Ligue Femenina, dónde se medirán al Paris FC.

De esta manera, el Barcelona comenzó en la final en Oslo: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi, Brugts; Serrajordi, Patri, Alexia; Graham Hansen, Pajor y Salma Paralluelo. Por su parte, Jonatan Giráldez decidió salir a la final de la Women´s Champions League con las siguientes jugadoras: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Hegerberg y Brand.

El Olympique de Lyon asfixia al Barça: dominio francés, gol anulado y un 0-0 que sabe a aviso

En cuanto al partido, el Olympique de Lyon empezó mandando en el terreno de juego del Ullevaal Stadion. Las de Jonatan Giráldez comenzaron siendo más agresivas en los últimos metros. De hecho, las francesas dieron el primer susto al Barcelona con el gol de Lindsey Heaps en el minuto 14, pero Tess Olofsson señaló fuera de juego y se mantuvo el 0-0 en el marcador de la final de la Women´s Champions League.

Además, Cata Coll se hizo grande en cada llegada del Olympique de Lyon, como en una falta lanzada por Heaps. El equipo de Pere Romeu encontró más dificultades para llegar a la portería de Endler. Además, el Barcelona no firmó un tiro entre los palos en la primera parte, llegando a rematar en cinco ocasiones, a diferencias de los ocho lanzamientos de las de Jonatan Giráldez.

Las francesas dominaron todos los registros, teniendo una posesión en la primera parte del 58% y llegando de manera más consecutiva al área del Barcelona. Pere Romeu, por su parte, se guardó efectivos de lujo en el banquillo, como puede ser Claudia Pina, que viene de ser decisiva en la final de la Copa de la Reina, además de una Aitana Bonmatí que fue suplente por segundo partido consecutivo. En este sentido, ambos equipos se fueron al descanso con 0-0 y con mucho que decidir en la segunda parte de la Women´s Champions League.

Ewa Pajor desata al Barça: doblete demoledor ante el Olympique de Lyon

Por otra parte, Pere Romeu ni Jonatan Giráldez realizaron sustituciones en la reanudación del juego. Sin embargo, el Barcelona empezó con otra marcha en la segunda parte. El cambio de actitud se vio reflejado en el minuto 55, con el gran gol de Ewa Pajor con pierna derecha. La delantera polaca recibe un pase de Patri Guijarro y, tras ello, define con un disparo cruzado para poner el primero en la Women´s Champions League.

Pocos compases después Pere Romeu introdujo el primer cambio del partido, dando entrada a Claudia Pina, buscando el segundo en el marcador. Sin embargo, el Olympique de Lyon intentó reaccionar al golpe recibido, intentando hacer daño a través de centros laterales. Jonatan Giráldez. por su parte, respondió con dos sustituciones: Katoto y Chawinga entraron por Hegerberg y Becho.

No obstante, esto no apagó la clara mejoría del Barcelona en la segunda parte. De hecho, en el minuto 70, de nuevo, Ewa Pajor volvió a derribar la portería del Olympique de Lyon con un gol que ampliaba la distancia en el marcador. El conjunto de Pere Romeu se hizo grande y marcó las distancias a tan solo 20' del final de la Women´s Champions League.

El Barça se corona otra vez: Cata salva, Pajor destroza y Salma remata la final

Cata Coll siguió siendo determinante salvando al Barcelona con diferentes paradas. Pere Romeu, que pidió a sus jugadoras "un último esfuerzo", se aferraba al momento de la portera de 25 años para levantar la cuarta Copa de Europa en su palmarés, tras las conseguidas anteriormente en 2021, 2023, 2024. Por último, Salma Paralluelo, que firmó un doblete, cerró la victoria con un gran gol, con un lanzamiento desde la frontal, que entró por la escuadra.

Por ello, el Barcelona terminó llevándose la victoria y finalmente la UEFA Women´s Champions League. El doblete de Ewa Pajor ha dado a las de Pere Romeu su cuarta Copa de Europa. Las azulgrana mostraron un cambio de actitud en la segunda parte que les sirvió para derrotar al Olympique de Lyon por un contundente 4-0 final.

Ficha técnica:

4 - Barcelona: Cata Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts (Cámara, min.85); Serrajordi (Bonmatí, min.71), Guijarro, Putellas (Nazareth, min.86); Graham (Pina, min.62), Pajor y Paralluelo.

0 - Olympique de Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes (Albert, min.72); Becho (Chawinga, min.66), Hegerberg (Katoto, min.66) y Brand.

Goles: 1-0, min.55: Ewa Pajor. 2-0, min.69: Ewa Pajor. 3-0, min.90: Salma Paralluelo. 4-0, min.93: Salma Paralluelo.

Árbitra: Tess Olofsson (Suecia). Mostró tarjeta amarilla a Alexia Putellas (min.68) y a Cata Coll (min.88) por parte del Barcelona; y a Melchie Dumornay (min.73) por parte del Olympique de Lyon.

Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el Ullevaal Stadion de Oslo ante 24.258 espectadores.