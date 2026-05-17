Pere Romeu pide "un último esfuerzo" a sus jugadoras en la final de la Champions femenina contra el Olympique de Lyon

El entrenador del Barcelona se mostró "satisfecho" en la rueda de prensa posterior al partido que le proclamó campeón de la Copa de la Reina. Además, puso el foco en la final de la Champions femenina del próximo sábado: "Un partido diferente porque el Olympique de Lyon es un equipo más agresivo"

El Barcelona volvió a ser campeón de la Copa de la Reina por duodécima vez. Los de Pere Romeu no dieron tregua al Atlético de Madrid, sometiéndole desde el primer minuto con ocasiones de peligro de manera sucesiva. Las azulgranas encontraron el gol en las botas de Claudia Pina, Brugts y Salma Paralluelo.

Tras ello, el equipo culé pondrá el foco en el partido del próximo sábado 23 de mayo ante el Olympique de Lyon, la final de la UEFA Champions League femenina. Por otro lado, Pere Romeu, tras la victoria ante el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, dónde valoró el nuevo título que ha conseguido como entrenador del Barcelona esta temporada.

Pere Romeu: "No hemos sufrido mucho y estoy satisfecho"

De esta manera, Pere Romeu no pudo esconder su satisfacción con el título que logró el Barcelona en el día de hoy: "Estoy muy contento, hemos hecho una primera parte muy buena, no hemos sufrido mucho y estoy satisfecho con el partido. Habíamos preparado muy bien el partido y lo hemos ejecutado muy bien, en el primer tiempo pudimos irnos con un marcador más amplio, muy contento porque respeto mucho al Atlético".

"Habíamos preparado muy bien el partido y lo hemos ejecutado muy bien"

Por otro lado, Pere Romeu valoró el encuentro del próximo sábado ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la final de la UEFA Champions League femenina: "Un partido diferente porque el Olympique de Lyon es un equipo más agresivo, pero si nos sirve esta final sirve para sacar conclusiones".

Por último, el entrenador del Barcelona añadió el siguiente mensaje de cara al vestuario: "Ganar los cuatro títulos sería muy bueno, pero no solo me quedo con los títulos, sino también con el juego y el trabajo de las jugadoras. Ahora a hacer un último esfuerzo".

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Claudia Pina pone el foco en la final de la Champions: "Te motiva solo, es diferente"

Por su parte, Claudia Pina, que fue elegida MVP del partido, atendió a los medios de comunicación al acabar el encuentro contra el Atlético de Madrid: "Felices por ganar, porque no es fácil, llevamos tres de tres. Por suerte hemos metido tres goles para estar más tranquilas pero no podemos salir como la segunda parte la semana que viene, no hemos jugado a lo que queríamos y estamos fastidiadas".

Además, Claudia Pina fue muy clara hablando del próximo objetivo del Barcelona, que no es otro que la final de la Champions League del próximo sábado, sobre lo que quiso hablar la futbolista del conjunto de Pere Romeu: "Te motiva solo, es diferente. Las que no lo han vivido ya lo notarán, hay que estar ahí. Tenemos que hacer lo de todo el año, como equipo e individualmente. Esperemos que vaya bien y hagamos un buen partido".

Por último, Claudia Pina dejó el siguiente mensaje en rueda de prensa: "Ahora toca celebrar un poco y mañana ya a prepararnos. Será un partido muy bonito de ver y competido y esperamos que podamos hacer disfrutar a todos los culé".