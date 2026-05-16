Barcelona 3-1 Atlético de Madrid: Claudia Pina, Brugts y Salma Paralluelo firman la duodécima Copa de la Reina azulgrana

El conjunto de Pere Romeu salió victorioso del encuentro celebrado en el Estadio de Gran Canaria, gracias a los goles de Claudia Pina, Brugts y Salma Paralluelo. Las azulgranas logran su duodécimo título de la Copa de la Reina. Boe Risa fue la anotadra en el equipo de José Herrera

Barcelona y Atlético de Madrid se vieron las caras en la gran final de la Copa de la Reina. El Estadio Gran Canaria acogió la cita entre las de Pere Romeu y José Herrera, repitiendo equipos como la temporada pasada, que acabó con victoria para las azulgranas. Para esta ocasión ambos entrenadores comenzaban con lo mejor que tenían a su disposición.

En este sentido, el Barcelona empezó con Cata Coll; Ona Battle, Mapi León, Aïcha, Brugts; Patri, Vicky, Alexia; Paralluelo, Pina y Pajor. Por su parte, José Herrera decidió alinear a las siguientes jugadoras para hacer frente a las de Pere Romeu: Lola Gallardo; Lauren, Xènia, Menayo, Andrea Medina; Alexia Fernández, Natalia, Boe Risa, Fiamma, Amaiur y Jensen.

El Barça arrasa al Atlético de Madrid con un 81% de posesión y tres golpes demoledores en media hora

En cuanto al partido, el Barcelona mostró un dominio aplastante durante la primera parte, firmando un 81% en la posesión de balón, a diferencia del 19% que dejó el Atlético de Madrid. Las de Pere Romeu, además, lograron un total de 12 remates, de los cuáles cinco de ellos fueron a puerta. Por el contrario, las de José Herrera apenas intimidaron la portería de Cata Coll, que ya solo registraron un tiro a puerta.

De esta manera, el Barcelona dio un golpe sobre la mesa en los primeros cuarenta y cinco minutos. Claudia Pina abrió el marcador con un sensacional disparo, aprovechando una serie de rebotes en la frontal, para hacer el primero en el Estadio de Gran Canaria. La final de la Copa de la Reina iba teniendo dueño conforme iba transcurriendo el partido. De hecho, Brugts amplió la ventaja con un remate de cabeza en el área de Lola Gallardo.

Tras ello, Salma Paralluelo quería su sello particular en la final de la Copa de la Reina y aprovechó un nuevo rébote en el área del Atlético de Madrid y un mal despeje de la defensa colchonera para hacer el tercero del partido. El Barcelona, que viene de aplastar al Bayern en Champions, dominó en todos los registros, con hasta ocho saques de esquina en la primera parte, a diferencia de las de José Herrera, que no lograron un córner.

Boe Risa enciende la final con un misil que rompe el monólogo azulgrana

Pese al dominio del Barcelona en la primera parte, José Herrera decidió comenzar la segunda con las mismas jugadoras y no hacer cambios. El Atlético de Madrid empezó con una presión más alta, dejando espacios para los ataques de las de Pere Romeu. Sin embargo, las azulgranas seguían amenazando el área de Lola Gallardo, con sucesivas ocasiones de peligro.

Sin embargo, el Atlético de Madrid reaccionó poco después de hacer un doble cambio y Vilde Boe Risa, en el minuto 58, recortó distancias con un golazo desde la frontal, que nada puede hacer Cata Coll para evitarlo. Las de José Herrera le ponían emoción al encuentro en el Estadio de Gran Canaria, que vibraba con cada acción de peligro de las colchoneras y del Barcelona. Muy metida la afición en esta final de la Copa de la Reina.

Pere Romeu iba a intrdoducir sus primeras modificaciones del partido, con la entrada de Serrajordi y Kika por Alexia y Paralluelo, que fue una de las goleadores del Barcelona en este decisivo partido contra el Atlético de Madrid. El entrenador azulgrana reclamó un posible penalti por empujón del partido, pero Olatz Rivera, tras la revisión en el Video Support, decidió no señalar la pena máxima.

Aitana entra entre ovaciones y el Barça levanta su 12ª Copa de la Reina

Uno de los grandes momentos de la final de la Copa de la Reina fue la entrada de Aitana Bonmatí en el minuto 74, que se llevó una ovación por parte de los 26.093 presentes en el Estadio de Gran Canaria. Por otro lado, el Atlético de Madrid no perdió la esperanza de poder remontar el partido, con un José Herrera especialmente activo en la banda animando a las suyas.

No obstante, el Barcelona terminó saliendo victorioso del encuentro, gracias a los goles de Claudia Pina, Brugts y Salma Paralluelo. El conjunto de Pere Romeu alcanza su duodécima Copa de la Reina y el segundo título de esta temporada tras proclamarse campeón de la Liga F. El próximo reto será la final de la Champions League femenina, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo ante el Olympique de Lyon.

- Ficha técnica

3. Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle (Marta Torrejón, min. 86), Aïcha Camara, María León, Brugts; Patri, Alexia Putellas (Clara Serrajordi, min. 61), Vicky (Schertenleib, min. 86); Paralluelo (Kika Nazareth, min. 61), Pajor y Pina (Aitana, min. 74).

1. Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández (Rosa Otermín, min. 66), Xénia, Lauren, Menayo (Gio Garbelini, min. 57), Medina; Fiamma, Natalia (Bartel, min. 66), Boe Risa; Amaiur (Luany, min. 57) y Jensen (Chinchilla, min. 78).

Goles: 1-0, min. 23: Pina. 2-0, min. 31: Brugts. 3-0, min. 37: Paralluelo. 3-1, min. 58: Boe Risa.

Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (Comité del País Vasco). Mostró tarjeta amarilla a Brugst, del Barcelona; y a Lola Gallardo, Natalia, Gio Garbelini, Fiamma y Rosa Otermin, del Atlético de Madrid.

Incidencias: Final de la 44 edición de la Copa de la Reina disputada en el Estadio de Gran Canaria ante 26.093 espectadores.