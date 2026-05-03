Alexia Putellas y el Barcelona se las verán en la final de la Champions League con un viejo conocido: Jonatan Giráldez

El cuadro blaugrana venció este domingo por 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify con más de 60.000 espectadores y que se entregó a las de Pere Romeu

El Barcelona sigue haciendo historia en el fútbol femenino. Este domingo el Barcelona, dirigido por Pere Romeu y con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí (regresó cinco meses después de su lesión) como grandes estrellas sobre el terreno de juego, venció con contundencia al Bayern de Múnich por 4-2. El Barcelona se metió gracias a este resultado y al 1-1 de la ida en Alemania en su séptima final de Champions League, la sexta consecutiva y lo hizo gracias a un doblete de una inconmensurable Alexia Putellas y las dianas de Salma Paralluelo y Ewa Pajor.

Barcelona y Bayern de Múnich intercambian golpes en el primer tiempo

Una final de Champions League bien vale salir con todo a por el rival y así lo hizo el Barcelona de Pere Romeu ante un Spotify que nuevamente no dejó sola a las jugadoras culés. Salma Paralluelo remató en el segundo palo un centro desde la derecha con muy buenas intenciones de Graham que la internacional española empujó casi a placer para hacer el primero.

Pero el Bayern de Múnich no se quedó de brazos cruzados y en el 17, una contra perfecta de las alemanas acabó con el empate de Dallman en una jugada en la que las culés no estuvieron finas a la hora de replegarse. Pero el Barcelona no podía fallarle a los más de 60.000 aficionados y en el 22, en una jugada embarullada dentro del área, la más lista de la clase y que ha sido la mejor jugadora del mundo durante mucho tiempo, Alexia Putellas, cogió y la puso imposible para la estirada de la cancerbera local.

Pajor y Putellas enseñan el camino definitivo a la final de la Champions League

Con el segundo tiempo casi arrancando, un gran centro desde la izquierda de Salma Paralluelo terminó con un gran remate de Pajor en el 54. El Barcelona empezaba a volar y el Bayern no podía hacer nada por detener a las blaugranas. El broche de oro lo puso Alexia Putellas en el 58 con el segundo tanto en su cuenta particular del encuentro.

Se aprovechó Putellas de una prolongación de Brughts dentro del área para hacer el 4-1 en el 58. En primera instancia la colegiada pidió la revisión del VAR por un posible fuera de juego en el arranque de la jugada pero tras la comprobación el tanto terminó subiendo al marcador. El Bayern de acercó en el 71 con el gol de Harder tras un error en la entrega de Bonmatí que terminó con el definitivo 4-2.

Sufrimiento del Barcelona en el tramo final

Sufrió más de lo debido el Barça en el último tramo, con desconexiones que le podrían haber costado caro. También pudo enmendar su error Aitana en un mano a mano, pero se marchó por poco y el silbido final acabó sonando al son de la historia de un equipo que jugará su séptima final ante un rival dirigido por su exentrenador: Jonatan Giráldez.