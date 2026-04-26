Tenerife 3-0 Sevilla: Perdidas en la isla, breve historia de un nuevo naufragio

Cuarta derrota consecutiva de las nervionenses en el regreso a la Liga F tras el paron, impotente ante un rival que le tiene tomada la medida en los tres pulsos librados esta temporada. Las canarias, intratables como locales, resolvieron antes del descanso

El Sevilla FC Femenino ha vuelto del parón en la Liga F con el mismo desatino que se marchó y ha sido goleada por el Costa Adeje CD Tenerife en la mañana de este domingo. Los errores defensivos condenaron al equipo nervionense, que encadena su cuarta derrota consecutiva y vuelve a sucumbir ante un equipo que se ha convertido en una auténtica 'bestia negra'; ya que en septiembre venció por 0-4 en un duelo de la primera vuelta disputado en el Estadio Jesús Navas, donde en diciembre volvió a vencer por 1-2 para eliminar a las andaluzas en los octavos de final de la Copa de la Reina.

Con esta nueva derrota, la tercera en los tres duelos de esta temporada contra las tinerfeñas, el Sevilla FC sigue anclado en los 39 puntos que tenía hace cinco jornadas, en una cómoda séptima plaza, con +4 sobre el Athletic Club (8º, con 35), pero lejos de la sexta posición del Granada CF (44).

El CD Tenerife, por su parte, se coloca con 49 puntos y defiende su cuarto puesto del acoso del Atlético de Madrid (5º, con 47); sólo por detrás del trío formado por Real Sociedad, Real Madrid y el FC Barcelona -matemáticamente campeón desde el pasado miércoles-.

Los errores defensivos condenan al Sevilla FC ante un letal CD Tenerife

El técnico sevillista, David Losada, recurría a la joven Xenia Barros y recuperaba a las suplentes Andrea Gálvez y a Iris Arnaiz; pero perdía a la sancionada Raquel Morcillo y a la lesionada Rosa Márquez. Por su parte, en el lado local, el míster Yerai Martín lamentaba las bajas de Estella del Valle y de Raquel Peña 'Pisco', ambas por motivos físicos. A este largo parón de tres semanas, las canarias llegaron después de dos victorias y un empate, mientras que las andaluzas enlazaban ya tres derrotas consecutivas que habían frenado las aspiraciones de escalada clasificatoria tras haber encadenado cuatro triunfos previamente.

El inicio de partido ofrecía un mayor dominio del CD Tenerife pero más sensación de peligro en un Sevilla FC que lograba atacar bien los espacios sin llegar a afilar el colmillo. Todo cambió a partir del 1-0, en una jugada a balón parado al filo de la media hora, con un remate de Paula Hernández tras una salida en falso de la siempre fiable Esther Sullastres.

Fue el inicio de un desastroso último cuarto de hora en un equipo que se descompuso ante las espectaculares habilidades de Sakina Ouzraoui y empezó a acumular disparos con los que dejó sentenciado el triunfo antes de un descanso al que se llegó con 3-0 pese al 58 por ciento de posesión que amasó el cuadro visitante.

En el mismísimo 45', llegó el 2-0 después de un nuevo error no forzado. Esta vez, de Alice Marques, quien no mide bien el bote siendo la última defensora y, con muchos metros a su espalda, deja escapar un balón sencillo que acaba con Carlota Suárez corriendo en solitario para enfilar portería y definir con tranquilidad. De manera consecutiva, en el segundo minuto del tiempo añadido, Natalia Ramos -gemela de la exportera sevillista que también jugaba de titular- hizo el tercero con un desmarque vertical para recoger el excelente servicio de Ouzraoui y superar la salida de Sullastres con un disparo ajustado al palo corto.

La segunda mitad fue plácida para las locales ante un resignado equipo visitante que estuvo cerca de encajar el cuarto a la hora de partido, en un cabezazo de Natalia Ramos, indetectable, ante el que Sullastres reaccionó metiendo una gran mano para desviar a córner; en el 78', con un disparo de Bárbara Elba que se fue rozando el palo; y en el 87', con un chut de Clau al lateral de la red.

El carrusel de cambios y la grave lesión de Carlota Suárez -tuvo que ser retirada en camilla entre lágrimas- terminaron de enfriar una contienda que acabó con un solo disparo a portería por parte del Sevilla FC, un chut flojo de Wifi atrapado por Noelia Ramos antes de que se marchase fuera.

Ficha técnica del Sevilla - Tenerife de Liga F

3- CD Tenerife: Noelia Ramos; Aleksandra Zaremba (Aithiara Carballo 79'), Elba Vergés, Fatou Dembele, Patri Gavira (Cinta Rodríguez 79'), Violeta Quiles; Clau Blanco, Paola Hernández (Bárbara Pola 46'), Natalia Ramos; Carlota Suárez (Iratxe 70') y Sakina Ouzraoui.

0- Sevilla FC: Esther Sullastres; Débora García, Alice Marques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo (Julia Torres 67'); Alicia Redondo (Iris Arnaiz 73'), Gemma Gili, Millaray Cortés; Fatou Kanteh, Xenia Barrios (Alba Cerrato 67') y Andrea Álvarez (Wifi 67').

Árbitra: Melissa López Osorio (Colegio Extremeño). Amonestó a las locales Paola Hernández y Elba, así como a la visitante Andrea Álvarez.

Goles: 1-0 (28') Paola Hernández; 2-0 (45') Carlota Suárez; 3-0 (45+2) Natalia Ramos.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 en la Liga F disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.