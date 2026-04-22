El London City apunta alto: Mapi León y Alexia, objetivos prioritarios

El London City Lionesses intensifica su ofensiva por Mapi León y Alexia Putellas para dar un salto de nivel

El London City Lionesses no se conforma con un solo gran fichaje y ha lanzado una ofensiva ambiciosa para incorporar tanto a Mapi León como a Alexia Putellas. El conjunto londinense quiere dar un salto de calidad inmediato y convertir su plantilla en una de las más competitivas del panorama europeo.

Desde la dirección del club hay confianza real en que al menos una de las dos operaciones pueda concretarse, aunque el escenario es diferente en cada caso, pero donde podría considerarse como uno de los movimientos más importantes de la historia del fútbol femenino.

Mapi León, la opción más avanzada

La situación de Mapi León es la que presenta mayores avances. La defensora del FC Barcelona Femenino termina contrato en junio y todavía no ha cerrado su renovación.

El London City ha presentado una propuesta que destaca por sus mejores condiciones económicas y un contrato más largo, factores que consideran determinantes. En el club inglés creen que esta oferta puede ser clave para convencer a la central de iniciar una nueva etapa en su carrera.

Alexia Putellas, el gran sueño

En paralelo, el club también mantiene su interés en Alexia Putellas, considerada una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Su fichaje es una prioridad estratégica para la propietaria Michele Kang, que busca un golpe mediático y deportivo de gran impacto.

Sin embargo, la operación es más compleja. La intención inicial de la jugadora es continuar en el Barcelona, donde es un referente absoluto. Aun así, el London City permanece atento, preparado para actuar con una oferta potente si se abre cualquier posibilidad.

Un proyecto que apunta alto

El interés simultáneo por ambas futbolistas refleja la ambición del club inglés, que quiere posicionarse entre los grandes del fútbol femenino. Incorporar a jugadoras de este nivel supondría un salto competitivo enorme y un impulso mediático significativo.

Además, la liga inglesa se presenta como un destino atractivo, lo que añade un elemento extra en la toma de decisiones de las jugadoras.

Decisiones que marcarán el mercado

El futuro de Mapi León y Alexia Putellas será uno de los grandes focos del próximo mercado. Mientras una negociación parece más encaminada, la otra se mantiene como una operación abierta pero compleja.

Lo que está claro es que el London City está dispuesto a apostar fuerte. Su estrategia es clara: atraer talento de primer nivel para construir un equipo capaz de competir al máximo nivel y consolidarse entre la élite del fútbol europeo.