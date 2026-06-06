Sonia Bermúdez pide prudencia: "Es día de estar felices pero aún nos quedan tres puntos para estar en el Mundial"

La seleccionadora española está muy orgullosa de la contundente victoria de sus jugadoras contra Inglaterra, que las coloca muy cerca de la clasificación directa para el Mundial de Brasil 2027, pero aún les queda un partido clave contra Islandia

La Selección Española Femenina ha dado una exhibición de buen fútbol en su partido contra Inglaterra, en la que han derrotado a la vigente campeona de Europa por un sólido 4-0. Un triunfo que las coloca como líderes del Grupo C en esta fase de grupos clasificatoria para la copa del mundo, empatada a puntos precisamente con su rival directo en este quinto y penúltimo partido.

Las inglesas ocupaban el primer puesto de la tabla después de superar a España en el primer duelo, en el que se llevaron los tres puntos por 1-0. Pero ahora las de Sonia Bermúdez le dan la vuelta a la situación y les golea para ponerse líderes de su tabla, y así deben terminar estos clasificatorios si quieren un billete directo para Brasil. Por ello la seleccionadora pide prudencia antes del partido contra Islandia, a pesar de las buenas sensaciones en Son Moix, en el que se lo juegan todo a una carta.

Sonia Bermúdez pide prudencia a pesar de la exhibición de España contra Inglaterra

El público español no falló a la gran cita entre la Selección nacional e Inglaterra, un partido clave para encaminar la clasificación al campeonato del mundo, con una asistencia de 17.528 espectadores, mayor a las que suele reunir de forma habitual el Mallorca en su Estadio. "Ha sido el escenario perfecto. Estamos muy felices" explica Sonia Bermúdez en rueda de prensa.

Un escenario perfecto precisamente porque ha habido hasta cuatro jugadoras mallorquinas en el once titular: Mariona Caldenteny, Patri Guijarro, Cata Coll y Lucía Corrales. La seleccionadora se ha deshecho en halagos con Patri Guijarro, autora del primer gol, que ha abierto la lata para el posterior doblete de Alexia Putellas y el último tanto de Claudia Pina.

"Es día de estar felices pero nos quedan tres puntos para conseguir estar en el Mundial. No dejan de ser tres puntos" señala Bermúdez, consciente de que el pase directo se decidirá contra Islandia el próximo 9 de junio, cuando también la Selección Masculina dispute su último partido amistoso previo al Mundial. Aú, así, felicita a sus jugadoras por un partido prácticamente perfecto. "El juego, el ambiente, los goles, todo ha sido espectacular. Es un partido de equipo pero ha sido muy completo" añade la seleccionadora.

Máximo respeto entre la Selección Española Femenina e Inglaterra

La técnico española también ha querido señalar que tienen un "máximo respeto a Inglaterra", cuya entrenadora ha confesado estar dolida tras esta derrota. "Esto duele, esperaba un partido diferente, muy difícil y competitivo, pero ha sido distinto hoy, es normal que esto duela. No es un buen marcador, es decepcionante" explica Sarina Wiegman.