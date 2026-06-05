España 4-0 Inglaterra: La Selección Española golea y se acerca al pase directo para el Mundial 2027

La Selección Española Femenina consigue la victoria por 4-0 frente a su rival directo por la primera plaza del Grupo C de la fase de grupos, que logrará el billete directo para competir en Brasil. Ahora las de Sonia Bermúdez dependen de sí mismas ante Irlanda

La Selección Española Femenina ha dado un paso de gigante para acercarse a un billete directo para el Mundial de Brasil 2027. Lo ha conseguido después de imponerse de forma contundente contra Inglaterra, en el penúltimo enfrentamiento de esta fase de grupos clasificatoria. Su victoria por 4-0 frente a las inglesas coloca a la 'Roja' como primera de grupo a falta de un único partido.

Una victoria importantísima para las de Sonia Bermúdez puesto que sólo logrará la clasificación directa la selección que finalice esta fase de grupos en primera posición. Hasta hoy, era Inglaterra quién ocupaba este puesto, pero con el triunfo de España en este partido empata a 12 puntos y lidera la tabla por goles. El partido decisivo para conocer si España obtiene la clasificación directa de este grupo C será el próximo martes 9 de junio, en un último enfrentamiento contra Islandia.

España arrolla a Inglaterra y se acerca a la clasificación directa para el Mundial 2027

La Selección Española Femenina se jugaba hoy media clasificación para el campeonato del mundo que se celebrará el Brasil el próximo año. Inglaterra llegaba líder de la clasificación y el partido era un duelo directo por la primera posición. Y han cumplido con lo que se les pedía. De hecho, lo han hecho de forma contundente.

Las de Sonia Bermúdez consiguieron cambiar las tornas respecto a su primer duelo en esta fase de grupos, en la que el equipo que dirige Sarina Wiegman se hizo con la victoria por 1-0. En este segundo cruce las españolas han sido mucho más contundentes, gracias al tanto inicial de Patri Guijarro, que abrió la lata en el minuto 19, el doblete de Alexia Putellas, y la guinda del pastel puesta por Claudia Pina, con una exhibición ante el público nacional en el Estadio de Son Moix, Mallorca.

La Selección Española Femenina depende de sí misma para clasificarse al Mundial

Sólo queda un partido de esta fase de grupos y España llega con ventaja a esta jornada decisiva, dependiendo sólo de sí misma para lograr el pase directo para el Mundial 2027, evitando así un playoff entre segundas clasificadas que sería mucho más compleja y exigente. Su particular 'final' la jugarán contra Islandia, que es la actual tercera clasificada, con Ucrania en último lugar y sin ninguna victoria.

Las españolas parten con ventaja frente a Islandia, a quién ya derrotó por tres goles a cero en su primer enfrentamiento. Pero no hay que confiarse, y la prueba es este partido contra Inglaterra, quién se enfrentará a Ucrania en el último choque, con una victoria prácticamente asegurada. La Selección Española no puede fallar.

Ficha técnica España- Inglaterra

Goles (4-0): 1-0, m.19, Guijarro; 2-0, m.37, Putellas; 3-0, m.55, Putellas; 4-0, m.78, Pina.

4 - España: Coll; Batlle, Paredes, León, Corrales (Carmona, m.84); Caldenteny (Serrajordi, m.84), Guijarro, Putellas (Bonmatí, m.77); López (Pina, m.68), Imade (E. González, m.77), Paralluelo.

0 - Inglaterra: Hampton; Bronze (Charles, m.85), Wubben-Moy (Carter, m.85), Morgan, Greenwood; Toone (Mead, m.59), Walsh, Stanway; Hemp, Russo, James (Kelly, m.59).Árbitro: Ivana Martincic (Croacia).