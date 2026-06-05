Luis de la Fuente: "Queremos llegar en perfectas condiciones al Mundial y estamos cumpliendo el objetivo"

El seleccionador español reconoce que el empate contra Irak "lo tenía previsto" ya que ha habido muchas rotaciones y los jugadores aún tienen que adaptarse a una competición tan exigente como va a ser el campeonato del mundo, pero que van por el camino adecuado en la preparación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

Luis de la Fuente en el estreno de España en el amistoso contra Irak previos al Mundial 2026Imago

La Selección Española no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella. Esta es la sensación general tras el empate a uno contra Irak en Riazor, en el primer amistoso de la 'Roja' como parte de los partidos preparatorios para el Mundial, que da inicio el día 11 de junio, aunque España no debutará hasta el 15, cuando debute contra Cabo Verde.

Sin embargo, aunque la vigente campeona de Europa sigue siendo una de las principales candidatas para conquistar la estrella, su primer partido amistoso ha dejado algunas dudas, después de no poder conseguir más que un empate frente a un país como Irak, que se metieron entre los clasificados 'in extremis' y lo han conseguido después de más de 40 años sin participar.

Por ello, Luis de la Fuente, el técnico español, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados, agradeciendo además a las más de 30 mil personas que han estado apoyándolos en Riazor. El riojano asegura que "están cumpliendo" el objetivo rumbo al Mundial, y ha dado sus explicaciones.

Luis de la Fuente rebaja las dudas tras el empate de la Selección Española contra Irak

"Es normal y lo teníamos previsto" ha sido la afirmación del seleccionador nacional al describir este empate contra Irak. "Pretendíamos hacer un trabajo más condicional y físico, que los jugadores se adaptaran. Era un día de sensaciones y de dar la ocasión a otros jugadores" asegura el entrenador, pidiendo calma a pesar de este tropiezo. Sólo es parte de la preparación. "No ha habido lesionados. Ahora entramos en otra fase de exigencia" añade, buscando el punto positivo.

España está "cumpliendo el objetivo para el Mundial"

De la Fuente reconoce que las rotaciones eran necesarias ya que muchos de los jugadores principales llegan con gran cansancio tras la temporada de clubes. "Estamos todos en la fase de que los jugadores se aclimaten y se adapten a esta nueva realidad. Después de unos días parados tienen que coger ritmo competitivo. Todas las selecciones lo tienen previsto", explica, mencionando también la derrota de Países Bajos.

"Queremos llegar en perfectas condiciones al día 15 y estamos cumpliendo el objetivo" reconoce el español, que explica que más que normal que los jugadores hayan tenido un pequeño bajón después de mucha exigencia en sus ligas regulares y tras unos días de parón, pero que todo sigue bien su curso en la preparación para el Mundial.

Luis de la Fuente confiesa tener ya el equipo titular de España para el Mundial 2026

A pesar de las rotaciones en este primer partido, que se deben en su mayoría a no querer forzar a los jugadores estrella para evitar posibles riesgos antes del Mundial, el seleccionador español asegura tener una idea clara sobre quiénes serán los jugadores titulares en Estados Unidos, México y Canadá, aunque eso sí, sin dar pistas al respecto.

"Mi idea sigue siendo la misma, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Quedan 11 días hasta el duelo inicial y otro amistoso dentro de cuatro (el próximo 9 de junio contra Perú). Tenemos claro el portero y otros 10 más" asegura De la Fuente.