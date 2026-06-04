España - Irak, en directo el partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 en vivo online

La Selección Española se estrena este jueves en su primer amistoso de cara al Mundial 2026, en el que se medirá contra Irak en Riazor a partir de las 21:00 horas, y Luis de la Fuente podrá comprobar la efectividad de su plantilla antes de poner rumbo a EEUU, México y Canadá

¡Buenas tardes! Este jueves es el gran estreno de la selección española. Los 26 convocados por Luis de la Fuente ya han comenzado la preparación para el Mundial 2026 y hoy tendrán su primer partido amistoso

La 'Roja' tendrá la oportunidad de demostrar que es una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo, que esta edición se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. A partir de las 21:00 horas el equipo confeccionado por Luis de la Fuente se enfrentará a Irak, en un partido de prueba antes de las citas decisivas.

A la espera de la alineación oficial de Luis de la Fuente para este choque entre España e Irak, la Selección Española ha querido presumir de plantilla, bajo el lema de "el equipo de todo un país", que realmente espera que este año puedan sumar la segunda estrella.

Las grandes ausencias del Mundial 2026: polémica por las estrellas que se han quedado fuera de Inglaterra, España y otras selecciones

Sin embargo, las miradas también apuntarán a Luis de la Fuente, pendientes de si su convocatoria es la adecuada o no . El seleccionador ha recibido múltiples críticas tanto por la llamada de algunos jugadores como Gavi como por la ausencia de otros tantos, como Huijsen o Pablo Fornals.

Este primer enfrentamiento, a pesar de ser un amistoso, va a captar múltiples miradas a nivel mundial. Primero de todo, España tiene la oportunidad de presentar su candidatura como una de las favoritas para la competición internacional más prestigiosa del fútbol.

Pendientes de la alineación que escoja Luis de la Fuente para este primer amistoso contra Irak, es importante repasar la convocatoria completa de la Selección para este Mundial 2026.

Tal y como se esperaba, Luis de la Fuente ha querido ser prudente y no forzar a los jugadores antes de los partidos realmente importantes, los del Mundial 2026, y Lamine Yamal será baja en el once, fuera por precaución después de que se lesionara en el último tramo de La Liga con el Barça

El que si vuelve a ser titular con la 'Roja' es Borja Iglesias, quién fue una de las grandes sorpresas de la lista definitiva de Luis de la Fuente. El delantero del Celta de Vigo será el delantero centro de España en este amistoso contra Irak, con la oportunidad de demostrar que el seleccionador no se ha equivocado al llamarle. Ferrán Torres toma el brazalete de capitán.

El país asiático aún no ha sacado su once inicial oficial para este partido contra España, pero mientras lo publican dejamos su posible alineación para este amistoso.

Falta poco menos de una hora y media para que dé inicio este amistoso entre España e Irak en Riazor, a partir de las 21:00 horas , pero la 'Roja' ya fue muy bien recibida. En su llegada a A Coruña, los aficionados ya demostraron sus ganas de fútbol de selecciones y la ilusión por el Mundial 2026, que dará inicio dentro de justo una semana, el 11 de junio.

Los jugadores de la 'Roja' ya salen al césped del Estadio en el que se enfrentarán a Irak, tomando las últimas instrucciones del seleccionador para este primer amistoso.

Justo ahora, los futbolistas más jóvenes están compitiendo en el Europeo de Estonia. Cuando se llega al descanso, España va perdiendo 1-0 contra Italia. Aún quedan 45 minutos para creer. Una vez finalice el partido, será cuando la absoluta salga a escena, en este amistoso previo al Mundia.

El país asiático ya ha dado a conocer su once para este amistosos contra España, que comenzará en menos de una hora

Sin embargo, lo que más llama la atención de esta alineación es el debut de Marc Bernal con la Seleción, ya que no está convocado para el Mundial. El centrocampista de 19 va a tener su primera oportunidad de competir con la absoluta, y lo hace como uno de los refuerzos que Luis de la Fuente ha llevado para estos amistosos, aunque no cuente con ellos para viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

Este primer once inicial de Luis de la Fuente en los amistosos previos al Mundial 2026 se puede analizar en profundidad, con el regreso de Borja Iglesias a la titularidad con España o la confianza en Joan García por delante de Unai Simón, aunque ya advirtió el técnico que habría rotaciones.

España es candidata para pelear por el Mundial y los aficionados lo saben. Por ello, miles de personas se han desplazado a Riazor para dar ese aliento y ese apoyo a la plantilla que va a luchar por conseguir la segunda estrella. La Copa del Mundo comenzará el próximo 11 de junio, aunque España no debuta hasta el día 15 , y en Riazor ya les están demostrando todo el apoyo.

Cuando faltan 15 minutos para que arranque el estreno de la Selección Española en estos amistosos previos al Mundial 2026, los jugadores titulares ya han completado su calentamiento en el césped de Riazor . La alineación inédita de este partido se medirá a Irak, que ha hecho historia al clasificarse para una copa del mundo más de 40 años después.

Este es el once con el que la Selección Española jugará en Riazor contra Irak, en el primer amistoso previo al Mundial 2026

La espera se ha acabado. Este jueves 4 de junio la Selección Española volverá a los terrenos de juego, y esta vez, a pesar de ser un partido amistoso, lo hacen con las miras puestas en el Mundial 2026. En tan sólo siete días comenzará la gran cita mundialista, y España es una de las grandes candidatas para levantar el título. Por eso hoy, todo el mundo va a estar pendiente de la vigente campeona de Europa, en el estreno de los jugadores antes de poner rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

El primer choque de la 'Roja' en estos amistosos preparatorios para el Mundial les enfrentará a Irak. La selección asiática tendrá la ocasión de medirse a una de las grandes favoritas como gran reto antes de la competición internacional, a la que se han clasificado por segunda vez en su historia. Sin embargo, los de Luis de la Fuente no se lo van a poner nada fácil, en un partido que el seleccionador se toma como una importante prueba para comprobar que el engranaje de su equipo funciona a la perfección antes de los partidos decisivos.

La Selección Española se estrena en su primer amistoso antes del Mundial 2026

Los 26 elegidos por Luis de la Fuente jugarán este 4 de junio su primer enfrentamiento, y lo harán en un amistoso previo antes del Mundial 2026. La 'Roja' se medirá a Irak, quién liderados por el técnico Graham Arnold, quién ha conseguido que el país asiático regrese a una copa del mundo desde que lo hicieran por primera y única vez en 1986.

España jugará delante de su público en el Estadio de Riazor, con capacidad para 32.490 personas, que sin duda estará repleto de banderas nacionales dándole a la Selección el aliento que necesitan para creer que pueden conseguir la segunda estrella. Su próximo amistoso, y el último antes del Mundial, será contra Perú el próximo martes día 9 de junio.

Dudas con Lamine Yamal y Mikel Merino en el partido de España contra Irak

A pesar de que Luis de la Fuente no se toma estos amistosos como un compromiso, si no que lo ve como la ocasión perfecta para probar a su grupo de futbolistas y corregir cualquier error antes de las pruebas decisivas en EEUU, México y Canadá, el DT ha dejado claro que no va a forzar a sus jugadores. Es decir, la alineación de España no va a ser la del once titular en el Mundial, habrá rotaciones para que los jugadores que llegan justos descansen.

Es el caso de Lamine Yamal, que hizo saltar todas las alarmas cuando se lesionó en el tramo final de La Liga. Pero el delantero del FC Barcelona ha podido llegar a tiempo para entrenar con sus compañeros de selección y ser una pieza clave en el Mundial, aunque difícilmente lo hará en este primer amistoso. Al igual que ocurre con Mikel Merino, recién incorporado a la concentración tras su participación en la final de la Champions con el Arsenal.

¿A qué hora es el partido entre España e Irak?

El partido entre España e Irak se disputa hoy jueves 4 de junio a partir de las 21:00 horas en el estadio de Riazor, en A Coruña. El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y también mediante RTVE Play, plataforma que ofrecerá la retransmisión online del amistoso para móviles, tabletas y televisores conectados. La cobertura televisiva incluirá la previa desde Riazor, narración en directo, análisis táctico y las reacciones posteriores de jugadores y entrenadores una vez finalizado el encuentro.