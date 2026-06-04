El Ferrán Torres más íntimo antes del Mundial 2026: "Soy el que mejor viste de la selección española"

El delantero de la Selección Española se ha convertido en un modelo referente, clave para España en sus colaboraciones con grandes marcas, y al 'desnudarse' para ser la imagen de bañadores Iuman, también expone su lado más intimo y repasa su evolución personal, la gran convocatoria de nombres del FC Barcelona, su amistad con Pedri y las posibilidades de soñar con conquistar el Mundial

Ferrán Torres va a tener un papel importantísimo en la Selección Española para el Mundial 2026. El delantero del FC Barcelona será uno de los nombres de referencia en la lucha de la 'Roja' por su segunda estrella, como uno de los principales encargados de sumar goles que guíen el camino hacia la final del 19 de julio, dónde el equipo de Luis de la Fuente sueña con alzar el título.

Por ello, el futbolista valenciano ha querido sincerarse y mostrar su lado más íntimo antes de poner rumbo a Estados Unidos, México y Canadá para la cita mundialista. Ferrán ha admitido que llega en un gran estado de forma personal, ha reconocido que España tiene muchas posibilidades de volver a convertirse en campeona del mundo, aunque con prudencia, y ha dejado algunas declaraciones polémicas sobre la larga lista de jugadores del FC Barcelona en la convocatoria de la Selección, aunque primero, reconoce ser el mejor en algo en la Selección Española, concretamente, en moda.

Ferrán Torres se considera el mejor de la Selección Española a la hora de vestir

Antes de focalizarse en fútbol y en el Mundial 2026, Ferrán Torres se ha convertido en la imagen de Iuman para su campaña de ropa de baño, dando un paso más en su ya reconocida pasión por la moda. Tanto es así que se coloca como el mejor de la Selección Española en cuanto a buen gusto vistiendo se refiere.

"Soy yo. Lo tengo clarísimo" afirma de forma contundente al preguntarle quién es el que mejor viste en la 'roja', en una entrevista con 'Esquire', revista de moda masculina. "Creo que he dado un gran cambio de estilo y que puede ser el mejor" confirma el 'tiburón', que siempre llega a las convocatorias de Luis de la Fuente con 'looks' rompedores.

Ferrán Torres llega muy confiado y maduro al Mundial 2026

El delantero valenciano es consciente de la exigencia que supone ir a un Mundial, y asegura estar preparado para este reto. Especialmente porque reconoce una evolución tanto personal como futbolística, sintiéndose ahora mucho más preparado para un reto como este. "Yo he tenido la suerte ya de jugar un Mundial (Qatar 2022) y considero que llego a mi segundo Mundial mucho más maduro".

En primer lugar, se centra en sí mismo y explica cómo llega a esta competición internacional. "Siempre soy una persona que tiene mucha confianza en sí misma, pero sí que es verdad que ahora vengo en un gran momento y ojalá siguiera alargándolo" admite el futbolista valenciano, que ha marcado 21 goles y ha dado 3 asistencias en 49 partidos esta temporada.

Aunque al igual que dijo Luis de la Fuente, sabe que tiene unos compañeros muy potentes y que todos ven con opciones reales poder ser campeones del mundo este 2026. "Nosotros, obviamente, tenemos mucha confianza en nosotros mismos, en nuestra selección. Y, oye, ¿por qué no soñar en grande y conseguir esa Copa del Mundo?

Los jugadores del Barça, una pieza clave para la Selección Española

De los 26 jugadores que viajarán con la selección española, ocho de ellos visten la camiseta azulgrana. Lamine Yamal, Pedri, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Cubarsí, Joan García y el propio Ferrán han sido convocados por Luis de la Fuente para competir en este Mundial. Algo que evidentemente no pasa desapercibido para el valenciano, que ha explicado por qué hay tantos culés en esta lista.

"Lo primero es que el Barça hace muy bien su trabajo, que potencia muy bien a los jugadores y les ayuda a crecer. Y por otra parte, en 2010 ya vimos que parte de la columna vertebral de la Selección eran jugadores del Barça y aquí también en este caso hay muchos jugadores del Barça, y sobre todo muy importantes en la Selección" argumenta 'el tiburón', haciendo una comparación con el grupo de jugadores campeones del mundo, y sosteniendo que los jugadores del equipo catalán son una pieza clave. Unas palabras que no convencen a todo el mundo.

Entre sus compañeros de club, Ferrán destaca especialmente su amistad con Pedri, desvelando que su conexión es anterior a compartir club. "Nos conocimos antes de que los dos incluso estuviésemos en el Barça", reconoce. "Pasamos muchas horas juntos y al final eso muchas veces nos une. Yo creo que eso también es importante, porque al final, como pasas tantas horas en el club y viajando, siempre tienes que tener una persona con la que tienes más afinidad dentro del equipo y en la que apoyarte en momentos no tan buenos y disfrutar de los momentos buenos" añade Ferrán sobre su relación con el centrocampista canario.

Las grandes enemigas de España en la lucha por el Mundial 2026

El '7' de España confía en que España puede ser la campeona del mundo en esta edición, que será la más grande de la historia con hasta 48 participantes. Sin embargo, también avisa quién cree que puede complicarles más las cosas en su pelea por el título. "Francia es una selección que siempre está viva al final. Y Portugal también es una selección que viene muy fuerte" confiesa Torres, aunque añade que "todas las selecciones te pueden crear problemas".