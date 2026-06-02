Formato del Mundial 2026: 48 equipos y 12 grupos para la edición más grande de la historia

La competición de Selecciones más importante da inicio en unos días, a partir del 11 de junio, y será la edición más grande de la historia, con 48 países compitiendo por levantar el título más prestigioso. Unas semanas en las que para no perderse nada hay que tener claro cómo es el formato de esta primera fase de grupos

El 11 de junio es la fecha clave para señalar en el calendario. Será el día en el que el balón eche a rodar y dé comienzo el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición será especial ya que va a ser la más grande a nivel histórico, con hasta 48 países compitiendo por proclamarse la mejor Selección y ponerse la estrella en la camiseta. Aunque este año hay diferencias importantes de conocer respecto a otros mundiales, ya que el formato ha cambiado y los países se separarán en 12 grupos para esta primera fase.

Un Mundial en el que hay muchas candidatas para levantar el título, siendo la Selección Española una de ellas, ya que llegan a esta cita como los vigentes campeones de Europa y con un equipo muy serio. Otros países como Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil o Argentina también son nombres potentes para esta edición, y siempre a la espera de la clásica sorpresa. Para no perder detalle de esta competición, hay que conocer bien cuál es el nuevo formato.

¿Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá?

Por primera vez en la historia del torneo participarán 48 selecciones, en lugar de 32 como era habitual. Por eso es el Mundial más grande, con bastantes más participantes de los que históricamente juegan. Por ello, la primera fase se extiende hasta a 12 grupos, en vez de los 8 característicos. Lo único que no varía es que cada grupo, con nombre de la A a la L, estará compuesto por cuatro países, que se enfrentarán entre ellos.

En esta fase de grupos, cada selección juega tres partidos y sólo dos de cada uno avanzará a la siguiente ronda, y los 8 puestos restantes se repartirán entre los mejores terceros, quedando así treinta y dos equipos para los dieciseisavos. A partir de ahí, el formato se mantiene como siempre, eliminatorias entre dos países y así van avanzando hasta la gran final, que se disputará el día 19 de julio, siendo el partido 104 y poniendo el broche de oro a esta competición.

Debate con el nuevo formato del Mundial 2026

La idea de ampliar las plazas de la competición hasta las 48 se debe a que la FIFA quería un reparto más equitativo y ampliar la presencia de Asia, África y América del Norte, y que así sea más 'mundial' que nunca.

Sin embargo, esta decisión ha generado un debate entre los aficionados del fútbol, quiénes consideran que esta equidad para que países que siempre suelen queda fuera puedan acceder al Mundial supondrá una pérdida de calidad en los partidos. Es decir, más partidos con mucha diferencia de nivel entre los países que se enfrentan, mientras que supone un mayor cansancio para los futbolistas, que en la temporada de clubes cada vez tienen también más partidos.