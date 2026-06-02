Entradas del Mundial 2026: precios y cómo comprar

El campeonato más importante del fútbol de Selecciones va a comenzar en unos días y la mejor forma, si fuera posible, es seguir estos partidos que se celebrarán en Estados Unidos, México y Canadá en directo, desde las sedes. Especialmente para apoyar a la Selección Española, que necesitarán aliento para luchar por la segunda estrella

Quedan sólo días para que dé inicio una nueva cita mundialista. Este 2026, Estados Unidos, México y Canadá serán los países encargados de acoger el máximo torneo a nivel de Selecciones, en el que 48 países buscarán hacerse con la estrella, siendo España uno de los grandes favoritos para conseguirlo. Nadie quiere perderse este Mundial, y la mejor manera de seguirlo siempre es en directo. Por ello, elaboramos una guía sobre cómo comprar las entradas para los 104 partidos que se van a jugar a partir del 11 de junio y cuáles son los precios.

Esta edición del Mundial será la más grande de la historia, con el máximo número de países y partidos, lo que ha provocado que crezca la demanda de entradas, ya que hay más citas dónde elegir y por tanto mayor posibilidad de poder conseguir ticket para uno de estos encuentros. Hay que saber elegir bien cuál es el enfrentamiento que más ganas se tiene de ver y dónde se celebra, ya que las sedes se reparten entre EEUU, México y Canadá.

El Mundial 2026 ultima sus preparativos y cada vez falta menos para que el balón eche a rodar, siendo el partido entre México y Sudáfrica el que inaugure esta competición internacional, que acompañará a todos los aficionados durante gran parte del verano, hasta el día 19 de julio cuando se celebre la gran final, en la que soñamos con ver a España peleando por la segunda estrella.

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

En primer lugar, es clave saber que las entradas oficiales sólo se pueden conseguir a través de la página oficial de la FIFA. Puedes entrar desde el anterior enlace, que accede directamente al apartado de entradas, o buscando en Google la web de FIFA y seleccionando 'Entradas y Hospitalidad'. En función de tus preferencias, puedes elegir unas entradas 'clásicas' o un paquete de experiencias premium.

Una vez elegida el tipo de entrada, te pedirán que crees una cuenta. El registro puede parecer un poco tedioso, pero se tarda pocos minutos en crear tu perfil, introduciendo el correo electrónico y una contraseña para acceder, y ya sí podrás comprar tu entrada. Hay que tener en cuenta que hay 3 países organizadores, por lo que cada partido se jugará en un estadio y un país concreto, mucho cuidado para no equivocarte de sede.

Un detalle muy importante a tener en cuenta es que las entradas son digitales y se gestionan directamente a través de la aplicación oficial del torneo, quedando cada vez más lejos esas hojas de papel impresas con las entradas, que se guardaban como recuerdo físico de un gran evento.

¿Qué precios tienen las entradas para el Mundial 2026?

Una vez se ha completado el registro y podemos acceder, el siguiente paso es valorar la viabilidad económica de sacar una entrada para los partidos, teniendo en cuenta que si se reside en España, hay que sumarle precios de vuelos y alojamientos, pero siempre hay que hacer un sacrificio cuando se trata de ser parte activa de un acontecimiento deportivo tan destacado como es un Mundial.

La FIFA ha creado diferentes tipos de vivencias con cada entrada, eligiendo por una parte un ticket normal y en otro apartado unas experiencias premium con varios paquetes 'hospitality'. Además, en las entradas 'clásicas', hay para elegir entre un pase para un partido concreto, para varios o para seguir a un país durante toda su andadura en la competición.

Precios de cada entrada del Mundial de EEUU, México y Canadá

Entrada por partido (Single Match Hospitality)

Es la más corriente de la lista. En la página web está a 1.400 USD, es decir, 1.300 € por persona. Sin embargo, esto es para fase de grupos, en rondas eliminatorias más avanzadas puede ascender de 2.300 € para arriba, dependiendo de las zonas del estadio en las que quieras tu asiento. Cabe destacar que estos precios son por ser 'entradas de última hora'. Empezaron a estar a la venta desde 60 euros.

Seguir a tu selección (Follow My Team)

Este tipo de billetes incluye poder acceder a los partidos de una selección durante la fase de grupos, incluso a rondas siguientes si se clasifica. Pero es cierto que los precios ya se disparan. Estos tickets están a la venta por 6.200 € por persona, aunque según la selección y demanda pueden subir más los precios.

Venue Series (todos los partidos en un estadio)

A partir de 7.600 € por persona. Una entrada que permite ver entre 4 y 9 partidos en una misma sede, incluyendo diferentes fases del torneo. Además, los que la compren tendrán una acceso al 'hospitality' durante todos los enfrentamientos.

Por otra parte están las experiencias premium, con precios mucho más elevados ya que ofrecen suites privadas y catering gourmet. Lo que está claro, es que además del más grande de la historia, con 48 países participantes, también será el más caro.