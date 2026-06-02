Álbum del Mundial 2026 Panini: cromos y dónde comprar

El Mundial 2026 que arrancará el próximo 11 de junio también será una cita para los coleccionistas de cromos. Cerca de 1.000 cromos para completar la colección de Panini de las 48 selecciones que estarán en la cita mundialista

El Mundial 2026 que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá y que arrancará el próximo 11 de junio es una cita en la que los amantes del fútbol e incluso aquellos que solo siguen este deporte cada cuatro años, estarán pendientes de su selección. El Mundial 2026 cuenta con la gran novedad de que habrá 16 selecciones más, pasando de 32 a 48.

Entre las 48 selecciones habrá cuatro países debutantes en un Mundial como son Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde. Este hecho, además de despertar la curiosidad por ver cómo se desenvuelven estos combinados, hará que los coleccionistas estén a la caza y captura de los cromos. Una vez más, la empresa Panini ha lanzado un álbum que contará con cerca de 1.000 cromos

Cromos y dónde comprar el álbum del Mundial 2026 de Panini

Los cromos de las grandes estrellas del Mundial 2026, es decir, los de Lamine Yamal, Vinicius, Neymar, además de las leyendas Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Tanto el argentino como el portugués están posiblemente ante su último Mundial por lo que hacerse con el cromo de Panini de estos jugadores será toda una reliquia que adquirirá un gran valor con el paso del tiempo.

Aunque parezca raro, la colección de cromos de Panini ya sea para el Mundial 2026 o para otra cita futbolística, ha dejado de ser cosa solo de niños desde hace mucho. Los adultos también quieren completar el álbum del Mundial 2026 de Panini.

Cada paquete de cromos de Panini tiene un precio de 1,50 euros y en cada sobre vienen siete unidades. Además, el álbum del Mundial 2026 de Panini tiene un precio de cinco euros. Los sobres de cromos del Mundial 2026 de Panini se pueden adquirir tanto en la propia web de la empresa que los crea como en kioskos. A través de otras plataformas como Amazon también se pueden adquirir estos cromos.

La complejidad de completar el álbum del Mundial 2026 de Panini

Los cromos del Mundial 2026 de Panini no son tarea sencilla de conseguir. Los coleccionistas buscan por todos los medios posibles completar la colección ya que como suele ocurrir en estos casos, hay cromos que están repetidos por lo que hay que negociar para hacer cambios con otros coleccionistas. Hay estudios que estiman que completar el álbum del Mundial 2026 de Panini podría tener un coste de alrededor de 1.500 euros teniendo en cuenta los cálculos basados en el azar.