Iñaki Williams se apunta al Mundial y hace historia con el Athletic Club 76 años después

El jugador del cuadro vasco ha entrado en la lista de la Selección de Ghana del técnico Carlos Queiroz. Será la segunda vez desde 1950 que los de San Mamés cuenten con cuatro representantes en una cita mundialista. La última fue en Brasil 1950

El Athletic Club estará ampliamente representado en el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio con el choque entre México y Sudáfrica. Además de los tres representantes que forman parte de la Selección española de Luis de la Fuente, Nico Williams, Laporte y Unai Simón, este pasado lunes se conoció la inclusión de Iñaki Williams en la lista de Carlos Queiroz para Ghana.

Iñaki Williams disputará su segundo Mundial y lo hace recibiendo la confianza de un Carlos Queiroz que llegó al combinado africano el pasado 13 de abril en sustitución de Otto Ado. Los cuatro jugadores del Athletic Club firman el hito de representar con este número al cuadro vasco por segunda vez desde 1950.

Iñaki Williams se suma a Nico Williams, Unai Simón y Laporte en el Mundial

Iñaki Williams disputará su segundo Mundial y tratará de que Ghana mejore su participación de la cita de Catar 2022 cuando los africanos quedaron eliminados a la primera de cambio en un complicado grupo que les emparejó a Portugal, Corea del Sur y Paraguay.

La segunda participación de Iñaki Williams en un Mundial a sus casi 32 años (los cumplirá el próximo 15 de junio) también es histórica en el Athletic Club ya que será el quinto jugador en disputar dos citas de este calibre junto a Unai Simón, su hermano Nico Williams y los históricos Julen Guerrero y Rafa Alkorta.

La última vez que cuatro jugadores del Athletic Club disputaron un Mundial fue en Brasil 1950 y en esa ocasión fueron Piru Gainza, José Luis López Panizo, Nando González y el mítico goleador Telmo Zarra. En esa cita, el propio Zarra agrandó su leyenda de goleador y marcó cuatro goles.

La Ghana de Iñaki Williams ante un grupo sumamente complicado

Los 'Black Stars', como se denomina la Selección de Ghana en la que Iñaki Williams será uno de los más veteranos a las órdenes de Carlos Queiroz, no lo tendrá sencillo para mejorar su papel de Catar 2022 ya que se medirá a Panamá, que podría considerarse el rival más débil (18 de junio, 1 de la madrugada), Inglaterra (23 de junio, 22:00 horas) y Croacia (27 de junio, 23:00 horas).

El objetivo de Ghana es clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Para ello, Iñaki Williams y sus compañeros buscarán un segundo o tercer puesto ya que ser líder de un grupo en el que están Inglaterra y Croacia parece tarea complicada. Si Ghana no es capaz de terminar segunda, los pupilos de Carlos Queiroz buscarán estar entre uno de los mejores ocho terceros de 12.

En ese caso, Ghana se mediría al líder del grupo K en el que están selecciones como Colombia o Portugal. Un duelo entre Ghana y la Selección española, es decir, entre Iñaki Williams y los Nico Williams, Unai Simón y Laporte, se podría llegar a dar en cuartos de final pero para eso tienen que darse aún muchos resultados.