Nuevo 'éxito' a la vista para el Athletic Club en LaLiga Hypermotion

El cuadro de Edin Terzic seguirá muy de cerca el play off de ascenso a Primera de Segunda división en el que los vascos tendrán a Beñat Gerenabarrena como uno de los candidatos subir a LaLiga EA Sports con el Castellón

El Athletic Club iniciará esta próxima temporada una nueva era y esta se verá ligada al nombre de Edin Terzic. El técnico alemán deberá tratar de darle continuidad a todo lo hecho por Ernesto Valverde y mejorar aquello que ha llevado a los vascos a quedarse fuera de Europa. Antes de que empiece una nueva temporada en el Athletic Club, los leones seguirán pendiente de las evoluciones de uno de los cedidos que aún seguirá compitiendo.

El Athletic Club tendrá presencia en el play off de ascenso a Primera de LaLiga Hypemrotion con el centrocampista Beñat Gerenabarrena. El joven de 23 años ha sido una de las piezas fundamentales del Castellón de Pablo Hernández para que los orelluts hayan dado la sorpresa. El Castellón disputará la semifinal del play off de ascenso a Primera ante el Almería.

El Athletic Club, pendiente de Beñat Gerenabarrena, cedido en el Castellón

Beñat Gerenabarrena ha sabido aprovechar a la perfección su primera experiencia lejos del Athletic Club. El centrocampista de 23 años destacó la pasada temporada en el Bilbao Athletic y ante la falta de minutos que iba a tener en el primer equipo de Ernesto Valverde, desde la entidad vasca se decidió darle salida en calidad de cedido.

El Athletic Club se ha encontrado con un Beñat Gerenabarrena que ha sido prácticamente indiscutible para Pablo Hernández en el Castellón. Un total de 37 participaciones en Liga (29 de ellas como titular) ha tenido el jugador cedido por el Athletic Club en un Castellón que desde que llegó Pablo Hernández (ex jugador de Valencia y Celta de Vigo) dio un giro radical de 180 grados y pasó de pelear por evitar el descenso a meterse de lleno en la pelea por el ascenso.

Beñat Gerenabarrena llama a la puerta del Athletic Club

Beñat Gerenabarrena disputará con el Castellón el play off de ascenso a Primera midiéndose primero al Almería y en caso de superar el duelo ante los indálicos, al vencedor de la eliminatoria entre Las Palmas y Málaga. Gerenabarrena ha demostrado además su capacidad goleadora ya que con el Castellón ha marcado dos dianas y además ha repartido una asistencia.

En la primera experiencia de Beñat Gerenabarrena fuera del Athletic, donde recordemos que aún no ha debutado en el primer equipo, el centrocampista ha demostrado además su polivalencia. Gerenabarrena ha jugado en los últimos encuentros con el Castellón como lateral derecho por lo que en el caso de que Edin Terzic se decida a contar con él de cara al próximo curso, tendrá una variante más.

Los cedidos del Athletic Club en Segunda división

El caso de éxito de Gerenabarrena se suma al de Peio Canales con el Racing de Santander y podría darse la circunstancia de que dos de los cedidos del Athletic Club en Segunda terminen ascendiendo a Primera. Olabarrieta con el Andorra regresará al Athletic Club tras firmar la permanencia en Segunda.

Iker Varela en cambio ha tenido que vivir el descenso del Mirandés a Primera RFEF y su futuro es incierto. Tal y como apuntamos en ESTADIO Deportivo días atrás, la llegada de un nuevo técnico como Erin Terzic puede suponer una nueva oportunidad para los cedidos, tanto en Segunda división como en el fútbol internacional.