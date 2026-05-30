Los cedidos del Athletic Club llaman a la puerta de Edin Terzic

Los cedidos del Athletic Club ponen fin a sus participaciones lejos de San Mamés y regresan en busca de una oportunidad tras el cambio de proyecto en el club rojiblanco con Terzic a la cabeza

La llegada de Edin Terzic al banquillo del Athletic Club abre un nuevo ciclo en San Mamés. Como ocurre con cada cambio de entrenador, los jugadores que han pasado la temporada lejos del club bilbaíno vuelven a escena con una pregunta inevitable: ¿Tienen sitio en el nuevo proyecto rojiblanco encabezados por el técnico alemán?

Edin Terzic ha construido su carrera sobre una idea de juego intensa, vertical y exigente desde el punto de vista físico. En su etapa más exitosa en el Borussia Dortmund apostó por equipos capaces de presionar arriba, atacar con rapidez tras recuperación y sostener un ritmo competitivo muy alto. Bajo esos parámetros, las cesiones de la temporada 2025/26 adquieren un valor especial.

A lo largo del curso, Julen Agirrezabala, Hugo Rincón, Peio Canales, Beñat Gerenabarrena, Unai Vencedor y Álvaro Djaló han buscado minutos y protagonismo lejos de San Mamés. Algunos regresan con el aval de una gran campaña, pero otros lo hacen con más interrogantes que certezas. En ESTADIO Deportivo hemos recopilado los datos de la temporada de los cedidos del Athletic Club y como encajarían sus perfiles en el esquema de Edin Terzic.

Agirrezabala regresa para poner a debate la portería del Athletic Club

La cesión de Julen Agirrezabala al Valencia CF fue probablemente la operación más relevante del verano pasado. Según los datos de juego de Transfermarkt, el guardameta disputó 19 encuentros oficiales y acumuló más de 1.700 minutos durante la temporada, consolidándose como una alternativa fiable en la máxima categoría.

En el entorno y la prensa valencianista destacan especialmente su crecimiento en escenarios de máxima presión, una circunstancia que le ha permitido ganar experiencia en partidos de alta exigencia. El Athletic buscaba precisamente eso cuando autorizó su salida: que adquiriera continuidad competitiva lejos de la sombra de la titularidad en Bilbao.

Desde el punto de vista táctico, Agirrezabala parece encajar bien en las demandas habituales de Terzic. El entrenador alemán ha valorado históricamente a los porteros capaces de participar en la construcción del juego y de actuar con valentía lejos de su área.

Aunque por rendimiento y madurez adquirida, es posiblemente el cedido que regresa con más opciones de convertirse en una pieza importante de la plantilla, la realidad es que el meta es la pieza que más dudas genera en el Athletic Club. Unai Simón es indiscutible bajo los palos de San Mamés y la estancia de Agirrezabala en Bilbao dependerá de su disposición para aceptar o no ser el suplente del internacional español. Todo apunta a que ese rol no convence al vasco, puesto que la pasada campaña abandonó el club en busca de minutos y protagonismo.

Hugo Rincón, oposita para el lateral diestro del Athletic Club

Si existe un jugador cuya evolución ha seguido con atención el cuerpo técnico rojiblanco, ese es Hugo Rincón. Tras una destacada experiencia previa en el Mirandés, el lateral derecho completó una temporada exigente en el Girona FC. Según los registros del propio club, participó en 32 partidos y aportó un gol y una asistencia durante todo el curso.

Más allá de las cifras, el contexto resulta especialmente relevante. Girona es uno de los equipos que más exige a sus laterales tanto en fase ofensiva como defensiva. Rincón ha tenido que adaptarse a sistemas complejos, defender espacios amplios y participar activamente en la salida de balón.

Su progresión quedó simbolizada por un momento significativo: el gol anotado precisamente ante el Athletic en competición oficial, una actuación que aumentó aún más la atención sobre su evolución. Además, el especial interés del Athletic Club viene marcado después de una temporada nefasta de los laterales derechos. Gorosabel y Areso no han dado la cara y Lekue ha colgado las botas tras el choque frente al Real Madrid, por lo que el camino se allana para Hugo Rincón.

Dentro del modelo de Terzic, donde los laterales suelen tener un papel protagonista en la generación de amplitud y profundidad, el navarro parece reunir condiciones especialmente interesantes. Su capacidad física y su agresividad competitiva encajan con lo que previsiblemente demandará el nuevo entrenador germano.

Peio Canales aprovecha su 'mili' en Santander y regresa como estrella de Segunda división

Pocos futbolistas han aprovechado mejor su cesión que Peio Canales. El centrocampista ofensivo firmó una campaña sobresaliente en el Racing de Santander. De acuerdo con los datos estadísticos, disputó 34 encuentros oficiales, anotó cinco goles y repartió ocho asistencias.

Canales ha asumido responsabilidades creativas, ha demostrado personalidad en momentos decisivos y ha ofrecido soluciones en varias posiciones ofensivas. Su capacidad para recibir entre líneas, conducir hacia adelante y generar ventajas en el último tercio del campo representa precisamente uno de los perfiles que más valoran los entrenadores modernos.

Desde su entorno y en la prensa española han estado, durante toda la temporada, haciendo hincapié en su madurez competitiva, pese a su juventud, un aspecto que podría jugar a su favor cuando comience la pretemporada en Lezama. Todo apunta a que regresará con opciones reales de formar parte de la rotación del primer equipo. El Racing de Santander insiste para tratar de prorrogar su estancia, una temporada más, en El Sardinero. La decisión final dependerá del técnico alemán.

Gerenabarrena ha encontrado continuidad y liderazgo en Castellón

La experiencia de Beñat Gerenabarrena en el CD Castellón también puede considerarse positiva. Según los registros de FotMob, el centrocampista superó los 2.500 minutos oficiales durante la temporada y logró consolidarse como una pieza importante en los esquemas del conjunto castellonense. Además de sus dos goles y una asistencia, las estadísticas reflejan una participación constante en tareas defensivas y una elevada presencia en la construcción del juego.

Su principal mérito ha sido convertirse en un jugador fiable y regular. En una categoría tan exigente como Segunda División, mantener ese nivel competitivo durante toda la temporada representa un paso importante en su desarrollo. La cuestión es si ese crecimiento será suficiente para abrirse hueco en una de las posiciones más competidas de la plantilla rojiblanca. El centro del campo del Athletic reúne una gran concentración de talento y experiencia, lo que obligará a Gerenabarrena a convencer rápidamente durante la pretemporada, aunque el vasco tiene muy difícil abrirse paso entre tanto futbolista que opta a un hueco en la medular.

Vencedor no convence y su futuro está en el aire

La situación de Unai Vencedor es diferente. Su cesión al Levante UD no ha tenido el impacto esperado y no logró asentarse como titular indiscutible a lo largo de la temporada. Aun así, sigue siendo un futbolista con virtudes reconocidas dentro de Lezama. Su capacidad para interpretar el juego, gestionar posesiones largas y ofrecer soluciones en la circulación continúa siendo muy valorada.

El problema reside en el contexto competitivo actual. El fútbol que tradicionalmente han desarrollado los equipos de Terzic exige un alto nivel de intensidad física, capacidad de presión y despliegue constante. No se trata de una cuestión de calidad técnica, sino de compatibilidad con un modelo de juego muy concreto. Por ese motivo, Vencedor parece regresar a Bilbao con más incertidumbres que algunos de sus compañeros cedidos. Su contrato finaliza en junio de 2027 y su falta de minutos y oportunidades, cosechando multitud de cesiones consecutivas dejan en el aire su futuro.

Djaló desaprovecha la oportunidad en Catar

Por último, el caso de Álvaro Djaló es probablemente el más difícil de evaluar. Su salida al Al-Gharafa SC llegó después de una primera temporada decepcionante en Bilbao y con el objetivo de recuperar confianza y continuidad competitiva. Las informaciones procedentes de los medios de Catar han confirmado una decepción con Djaló, que ha completado a una campaña irregular, con momentos positivos, pero sin una consolidación definitiva que despejara todas las dudas existentes sobre su adaptación al fútbol rojiblanco.

Paradójicamente, sus características encajan bastante bien en el tipo de extremos que suele utilizar Terzic. La velocidad, la capacidad para atacar espacios y el desborde en transición son atributos especialmente valorados por el entrenador alemán. Por ese motivo, aunque regrese con menos crédito competitivo que otros cedidos, Djaló podría beneficiarse de un contexto táctico más favorable al que encontró durante su primer año en San Mamés, aunque su rendimiento está muy alejado de lo que el Athletic Club esperaba con la cesión.