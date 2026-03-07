A Hugo Rincón se le abren las puertas del Athletic Club

El lateral derecho está cuajando una buena temporada en el Girona FC en donde está jugando como cedido. El discutido rendimiento de los lateral derechos del Athletic Club en esta campaña y la última decisión de Ernesto Valverde dejan pocas dudas sobre su futuro deportivo

Hugo Rincón, cedido en el Girona FC, tiene contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2028.IMAGO

El Athletic Club está centrado en intentar clasificarse para jugar competición europea en este final de temporada, pero no por ello deja de lado la planificación de la siguiente campaña en donde una de las decisiones más delicadas que va a tener que tomar se centra en la posición de lateral derecho. Una demarcación en la que Hugo Rincón va a tener mucho que decir a tenor del discutible rendimiento de los futbolistas del Athletic Club en esta posición esta temporada y a la última decisión que tomó Ernesto Valverde en el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey contra la Real Sociedad. Un contexto que le abre la puerta a un Hugo Rincón llamado a ser importante en el Athletic Club.

Hugo Rincón, lateral derecho del Athletic Club, está demostrando en su cesión al Girona FC ser un jugador válido para Primera división

Hugo Rincón está siendo una de las buenas noticias del Athletic Club en esta temporada. Aunque no juega en el equipo vasco, el lateral derecho está aprovechando la oportunidad en el Girona FC en donde está cedido sin opción a compra.

El lateral derecho se ha consolidado como titular indiscutible en el equipo catalán con el cual ya ha disputado 25 partidos y 1.525 minutos, con dos asistencias, en esta temporada. El joven, de 23 años, está yendo a más y el plan es que vuelva al Athletic Club de cara a la próxima campaña, estando llamado a ganarse un puesto en el primer equipo.

Más viendo el nivel discutible de los laterales derechos del Athletic Club en esta temporada y después de las últimas palabras y de la decisión del entrenador Ernesto Valverde en el último partido de la Copa del Rey.

A Ernesto Valverde no le está convenciendo Areso, Gorosabel y Lekue

El Athletic Club está teniendo esta temporada un serio problema en el puesto de lateral derecho ya que ninguno de los tres futbolistas que juegan de manera natural ahí están dando el rendimiento esperado.

Ni Areso, ni Gorosabel ni Lekue está cumpliendo con las expectativas lo cual hizo que Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, decidiera alinear a un central como lateral derecho en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad a pesar de la desventaja de 0-1 con la que empezó el encuentro.

Sobre esa decisión fue preguntado Ernesto Valverde, quien declaró lo siguiente. "Espero una reacción por parte de ellos. Yo soy el entrenador y tengo que buscar soluciones. Necesitamos tener más goles y eso exige que nuestra defensa arriesgue".

Con esta situación, Hugo Rincón cuenta con muchas opciones de quedarse la temporada que viene en el Athletic Club. El canterano está bien atado por el club vasco, hasta el 30 de junio de 2028, y hay muchas esperanzas depositadas sobre él.