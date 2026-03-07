Real Sociedad y Athletic, con una oportunidad entre sus manos

Los dos equipos vascos tiene como objetivo clasificarse entre los seis primeros puestos de LaLiga para jugar competición europea la próxima temporada. El RC Celta ha perdido su partido de la jornada 27 contra el Real Madrid y le da la opción a Athletic Club y Real Sociedad de acercarse a la sexta posición

Real Sociedad y Athletic Club tienen como principal objetivo el clasificarse entre los seis primeros puestos de LaLiga para disputar competición europea la próxima temporada. Unos puestos de honor de los que han estado los dos equipos vascos debido a su irregularidad en los primeros meses de la campaña. Con todo, tanto Real Sociedad como Athletic Club no están lejos de la sexta posición de Primera división, a sólo cinco puntos, la cual se ha puesto más a tiro que nunca por el tropiezo del RC Celta. Cierto es que ni Real Sociedad ni Athletic Club van a tener fácil recortar diferencias al club gallego por sus rivales en este sábado.

El RC Celta tropieza y Real Sociedad y Athletic Club tienen la oportunidad de acercarse a la sexta posición de LaLiga

Tanto a Real Sociedad como a Athletic Club se les ha puesto de cara la jornada 27 de LaLiga después de que el actual sexto clasificado, el RC Celta, perdiera por 1-2 contra el Real Madrid. Una derrota que hace que los dos clubes vascos tenga la oportunidad de acercarse a los puestos europeos de manera definitiva ahora que se va a entrar en el tramo decisivo de la competición.

El RC Celta actualmente tiene 40 puntos y tiene una ventaja de 5 puntos sobre la Real Sociedad y el Athletic Club, los dos tienen 35 puntos, que este sábado van a jugar sus partidos de la jornada 27 de Primera división. Dos encuentros que no son fáciles para los equipos vascos ya que se enfrentan a dos de los tres más grandes del fútbol español, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

El consuelo para Real Sociedad y Athletic Club es que, pase lo que pase en sus respectivos partidos ligueros, no verán su desventaja sobre la sexta posición aumentada.

Real Sociedad y Athletic Club se miden a Atlético de Madrid y a FC Barcelona respectivamente

La oportunidad de acercarse a la sexta posición de la clasificación de LaLiga no les ha llegado en el mejor momento a Real Sociedad y Athletic Club ya que los dos equipos vascos se enfrentan este sábado a dos de los grandes clubes de Primera división: Atlético de Madrid y FC Barcelona, que por uno u otros motivos necesitan la victoria.

Para comenzar, la Real Sociedad juega contra el Atlético de Madrid el cual necesita ganar para continuar en la tercera posición de LaLiga para así asegurarse su clasificación para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League. Un duelo que además el club rojiblanco se tomará más en serio que nunca debido a que es un test previo a la final de la Copa del Rey que ambos equipos disputarán el próximo mes de abril.

Por otro lado, el Athletic Club recibe al FC Barcelona el cual quiere el triunfo para consolidar su posición de líder de LaLiga, aumentando así su ventaja sobre el Real Madrid, su máximo rival en la lucha por el título, que le ganó al RC Celta.

La ventaja que tendrá tanto Real Sociedad y Athletic Club es que ambos jugarán estos partidos en casa: en el Estadio de Anoeta y en el Estadio de San Mamés respectivamente.