Simeone le pone fecha al regreso de Pablo Barrios: "Por lo que me comentan los médicos, es posible que para el martes esté disponible"

El Atlético de Madrid podría recuperar, según el parte de los médicos del club, a Pablo Barrios para la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Tottenham

El Atlético de Madrid, con el billete a Sevilla para jugar la final de la Copa del Rey en el bolsillo, cambia el chip a LaLiga, pero sin olvidarse del partido del martes en la Champions League ante el Tottenham. LaLiga empieza a ser una utopía para los rojiblancos que centran todos sus esfuerzos en alcanzar los cuartos de final del torneo europeo, para el que, en principio, podrán contar con Pablo Barrios según ha destacado Simeone que destaca como "posible" el regreso del centrocampista colchonero tras la lesión que lo han apartado de los terreno de juego.

Pablo Barrios y su "posible" regreso ante el Tottenham

Simeone prevé que Pablo Barrios se incorporará el domingo a los entrenamientos con el grupo y "es posible" que esté disponible el martes para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Tottenham, según explicó este viernes en rueda de prensa. "Por lo que me comentan los médicos, es posible que para el martes esté disponible. El domingo ya entrenaría con el grupo, esperemos que esto sea así y seguramente empezará a estar con nosotros", expuso el técnico argentino. Pablo Barrios se lesionó el pasado 5 de febrero, en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Betis, y se ha perdido los últimos ocho encuentros de su equipo, nueve con el de este sábado frente a la Real Sociedad en el Metropolitano.

Las rotaciones marcan la actualidad del Atlético de Madrid

Mientras tanto, el Atlético de Madrid sigue concentrado en el partido liguero ante la Real Sociedad, que apunta a ser un ensayo de cara a la final de la Copa del Rey dónde ambos equipos se volverán a ver las caras. Para el choque, sin Pablo Barrios disponible, Simeone prepara cambios en el once de cara a no acumular demasiado minutos en las piernas de los titulares más habituales para hacer frente al Tottenham en la Champions League. Con Pablo Barrios recuperado, según adelantan los médicos del club para dicho encuentro, el centrocampista madrileño apunta a tener minutos ante los ingleses, siendo una figura crucial que llegaría descansada a la cita después de que el cuadro londinense acumule más de 46 horas de descanso respecto al Atlético de Madrid. Las rotaciones serán claves y el papel de Barrios también de cara a alcanzar los cuartos de final de la Champions League.