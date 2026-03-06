El árbitro favorito para la final de Copa del Rey: sus precedentes con Atlético de Madrid y Real Sociedad

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte del CTA, todas las miradas apuntan a Javier Alberola Rojas, pues por escalafón internacional se encuentra entre los seis mejores colegiados españoles y es el único de ellos que no ha pitado una final

Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por levantar la Copa del Rey el próximo 18 de abril en la Cartuja. Ambos clubes ya han puesto en marcha el proceso de reparto de entradas para una cita que sus aficionados aguardan con muchas ganas, aunque será el próximo martes cuando se reúnan junto a la Real Federación Española de Fútbol para concretar los detalles organizativos de lo que se espera que sea una fiesta del fútbol.

De forma paralela, también se aguarda la decisión del Comité Técnico de Árbitros acerca del colegiado que se encargará de repartir justicia sobre el césped del coliseo hispalense. De momento no hay nada oficial al respecto, pero según Mundo Deportivo, el gran favorito es castellano-manchego Javier Arberola Rojas, que a sus 34 años cumple su novena temporada en primera división.

En el segundo escalón internacional

Habitualmente, el CTA suele confiar para este tipo de partidos en árbitros con experiencia internacional, como es el caso del ciudadrealeño. Además, el pasado mes de diciembre se comunicó su ascenso a la categoría FIRST, escalón previo al grupo ÉLITE UEFA que permite arbitrar en los grandes torneos y competiciones internacionales, ganando de ese modo muchas papeletas para ser el elegido.

Se da la circunstancia de los que tres colegiados españoles que forman parte de esa élite europea ya han pitado en alguna ocasión la final de la Copa del Rey, como son José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano y Alejandro Hernández Hernández. Por su parte, en el segundo grupo, además de Alberola Rojas, se encuentran Juan Martínez Munuera y Ricardo de Burgos Bengoechea, que también han gozado de tal honor, por lo que todo apunta al manchego.

La pista que descarta a Soto Grado

Otro de los favoritos era el riojano César Soto Grado, que ha perdido su categoría de internacional en el grupo SECOND y se retirará en principio a final de temporada. Por ello, muchos pensaban que sería recompensado con una final y parecía ser la primera opción, pero el hecho de haber sido designado para la vuelta de semifinales entre entre la Real Sociedad y el Athletic Club le descarta a priori, más allá de la polémica por el penalti decretado a favor del conjunto txuri urdin.

Balances favorables con ambos equipos

Con Alberola Rojas, por tanto, como el mejor colocado, ambos equipos ya miran cómo les ha ido cuando ha sido el de Ciudad Real el encargado de repartir justicia en sus partidos. Así, en el caso del Atlético de Madrid, el balance es favorable, con 11 victorias, cuatro empates y cuarto derrotas en 19 partidos, siendo feliz el único precedente de esta temporada, que acabó con victoria por 5-2 en el derbi ante el Real Madrid en el Metropolitano.

Por su parte, a la Real Sociedad le ha pitado en 18 ocasiones, con un saldo también positivo de 10 triunfos, tres igualadas y cinco derrotas. Esta campaña, no obstante, los donostiarras han vivido la cara y la cruz con el manchego: cayeron 1-0 en la visita al Deportivo Alavés en Mendizorroza y vencer por 3-1 al Celta de Vigo en Anoeta el pasado mes de enero.