El problemón del Atlético de Madrid con las entradas para la final de la Copa del Rey: podría llenar La Cartuja

El club rojiblanco ya ha iniciado el proceso de solicitud de localidades por parte de sus socios, dando preferencia a los de mayor antigüedad, pero se espera en torno al triple de peticiones de los billetes disponibles

Después de 13 años, el Atlético de Madrid ha regresado a una final de la Copa del Rey. Además, el conjunto colchonero no levanta un título desde hace casi cinco, cuando conquistó LaLiga 20/21. Por ello, hay muchas ganas entre la afición rojiblanca y la ilusión se ha desbordado de cara a la cita del próximo 18 de abril en La Cartuja ante la Real Sociedad.

Tras lograr una sufrida clasificación ante el FC Barcelona, que estuvo a punto de forzar la prórroga en el Camp Nou, la entidad madrileña dio a conocer el sistema elegido para el reparto de las entradas, aunque el número de las mismas aún no es oficial. De hecho, no será hasta el próximo miércoles cuando se produzca una reunión entre los dos clubes y la Real Federación Española de Fútbol para aclarar todos los asuntos organizativos de la final, aunque la maquinaria colchonera ya está en marca.

El 15% de las entradas, para compromisos y patrocinadores

Cabe recordar que en La Cartuja tienen cabida 70.000 espectadores, correspondiendo en principio un 40% del aforo a cada equipo (26.000 entradas). El resto se lo reserva la Federación para sus compromisos y patrocinadores, algo que también harán ambos clubes con las localidades que les corresponden. Así, el Atlético de Madrid ya ha anunciado que destinará el 15% de su cupo a estos compromisos que incluyen, entre otros, a directivos o familiares de jugadores y técnicos, exjugadores, empleados, instituciones u organismos.

Los detalles del reparto entre los socios

Por su parte, el 85% restante irá a parar a los socios y peñas oficiales, con prioridad para los de mayor antigüedad de forma ininterrumpida. Desde el Metropolitano se ha querido premiar de ese modo la fidelidad, fijándose como condición que sean socios en vigor y al corriente de pago hasta el pasado 3 de marzo y no esté sancionados por cualquier motivo, ya sa "de cualquier modalidad (socios abonados y socios no abonados) y de cualquier categoría (adulto, juvenil, infantil y benjamín)".

El plazo para solicitar una entrada, de hecho, ya está abierto, teniendo hasta el viernes 13 de marzo, a las 18:00 horas, para realizar las peticiones. Al respecto, d momento no hay datos oficiales sobre la respuesta de la hinchada rojiblanca en estos primeros días. Pero en el seno del Atlético de Madrid dan por hecho que el número de las mismas será muy superior al de entradas disponibles.

Más 155.000 socios con derecho a solicitar una entrada

En concreto son 155.446 los socios con derecho a participar en el proceso de solicitud de entradas. Y según Mundo Deportivo, se da por hecho que las peticiones triplicarán las aproximadamente 26.000 que le corresponden a cada club. Es decir, que se podría llenar La Cartuja solo con aficionados rojiblancos, ávidos de ver a su equipo levantar un título después de un lustro sin hacerlo.

"Exactamente igual que se viene haciendo en los últimos años para todos los partidos fuera de casa, cada socio podrá solicitar una única entrada, bien sea de manera individual o bien de manera agrupada para poder asistir junto a familiares y amigos que sean igualmente socios. Cada agrupación podrá estar compuesta por hasta un máximo de 6 socios", aclaró además la entidad colchonera, que recalcó así mismo que ttodas las peticiones que se reciban serán ordenadas por la antigüedad de cada socio que se ha inscrito de manera individual o por la antigüedad media resultante de los socios que se han inscrito en una agrupación", asignándose las entradas disponibles según dicho orden.

Pantallas gigantes en el Metropolitano

Consciente de que serán muchos los aficionados que no podrán acudir a La Cartuja, el Atlético de Madrid ha anunciado también su intención de instalar pantallas gigantes en el Metropolitano para seguir el partido en directo "siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente de las autoridades competentes", según explicó en un comunicado en su página web oficial. "Cuando finalice el periodo de solicitud y asignación de entradas (para ver en directo la final en Sevilla), el club informará de las condiciones y fechas de adquisición de entradas para el visionado del partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano", añadió.