﻿Giner, exfutbolista del Valencia: ﻿"Me ha llamado hoy Lubo Penev, no esperaba su llamada y me he emocionado, ﻿me ha dado las gracias diez veces"

El exdelantero búlgaro sigue haciendo frente a su batalla contra el cáncer y sabe que será un tratamiento "largo" y "duro", tal y como ha relatado el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia

Lubo Penev sigue luchando por salir adelante pero tiene todavía muchas batallas que luchar. La Asociación de Futbolistas del Valencia, uno de los clubes por los que pasó por LaLiga y el que sin duda más le marcó en su trayectoria, no ha dudado en ayudar al que fuera su jugador también en colaboración con el Atlético de Madrid y el Celta de Vigo, logrando recaudar fondos para la costosa y complicada operación a la que debe someterse.

Fernando Giner, presidente de la asociación valenciana, pasaba por 'La Banda' de À Punt para desvelar cómo se encontraba el delantero búlgaro, que está en su país. "Requiere un tratamiento largo y costoso. Sigue necesitando mucha ayuda y yo le dije que vamos a estar ahí", ha explicado el exfutbolista che que también desveló una llamada del que fuera su compañero.

"Me ha llamado hoy Lubo. No esperaba su llamada. En cuanto he visto su número me he emocionado. Al escucharlo me he emocionado. Me ha dado las gracias diez veces porque me encuentro en esta situación delicada. Va a ser duro, va a ser largo el tratamiento y sigo necesitando vuestra ayuda", explicaba Giner que aclaró que seguirán a su lado: "Por su puesto que vamos a seguir estando ahí".

Penev está en Bulgaria, pero necesita más operaciones: "Esa primera intervención parece que ha ido bien"

"Todavía no ha pasado lo más grave, no ha salido del peligro. Está en tratamiento, ha estado en Alemania y ahora mirando otras opciones y parece que esa primera intervención parece que ha ido bien. Yo lo he escuchado con una voz ronca, fastidiada pero animado", ha desvelado el que fuera capitán del Valencia, que también habló del estado de ánimo del búlgaro: "Está animado para vivir pero consciente de su gravedad. Sabe lo que tiene. Por eso está muy agradecido a lo que hacemos por él, pero también sabe que sigue necesitando ayuda. Son tratamientos largos y caros y nosotros, con el club, el Atlético, el Celta... He hablado con todos, estaremos ahí para ayudarlo".

Las asociaciones de futbolistas y veteranos de Valencia, Celta y Atlético trabajan conjuntamente para seguir ayudando a recaudar fondos, para lo que abrieron un número de cuenta para todo aquel que quisiera aportar su granito de arena. "Se lo dije a la familia y se lo he dicho a él que vamos a estar ahí pero que tenemos que obrar con claridad y contra factura. Transparencia ante todo", finalizó.