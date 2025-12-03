Los veteranos de Atlético, Valencia, Celta y Compostela, volcados con Penev

Las asociaciones de veteranos de los cuatro clubes por los que pasó el búlgaro en España recaudan fondos para ayudar a la familia, que necesita 300.000 euros para pagar el tratamiento contra el cáncer que le mantiene en estado grave

El fútbol español, y en especial aquellos clubes en los que militó, siguen muy pendientes del ex delantero búlgaro Lubo Penev, que brilló con fuerza en LaLiga durante una década y se encuentra hospitalizado a sus 59 años en una clínica oncológica de Alemania en estado grave, debido al cáncer de riñón que padece y que ha empeorado en las últimas semanas. Una noticia preocupante a la que se ha sumado el llamamiento realizado por su esposa, Kristina Yulianova, quien ha abierto una cuenta bancaria para solicitar donaciones con las que poder afrontar los importantes gastos de la hospitalización.

En concreto, la familia del ex futbolista necesita recaudar una cantidad próxima a los 300.000 euros para poder sufragar el tratamiento, lo que motivó al Valencia, a través de su Asociación de Futbolistas, a movilizarse días atrás. Una iniciativa a la que se han sumado también las asociaciones de veteranos del Atlético de Madrid, el Celta de Vigo, el Compostela y el propio Valencia, todos su ex equipos en España, que “recaudarán fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse” Lubo Penev.

Así lo informaron las Leyendas del Atlético de Madrid en un comunicado, en el que explicaron que Penev “precisa 300.000 euros” para la citada intervención quirúrgica y añadieron que la recaudación “está abierta a cualquier aportación pública o privada” a través “del número de cuenta ES23 3159 0078 5727 8681 8225”.“A día de hoy, los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación”, explica el comunicado. “Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia, Madrid, Vigo y Santiago han decidido unir sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención”, añadió Leyendas del Atlético de Madrid en la nota facilitada a los medios.

El parte médico de Lubo Penev

Por otro lado, su representante, Juanjo Rodri, ha asegurado en Superdeporte que no ha habido avances en las últimas horas, recalcando que no queda otra que "asimilar" la situación. "Lubo está en un estado semiinsconsciente, porque le están suministrando calmantes. Está aletargado, solo tiene ganas de dormir", explicó. De este modo, todo pasa por el comienzo del tratamiento de inmunología, "que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. "Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros", añadió el agente.

Pide la implicación de los clubes

En este sentido, el apoderado del búlgaro destacó que sería clave que los propios clubes puedan tomar parte en esta campaña para recaudar el dinero necesario. "Se familia sabe que desde Valencia estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar y suavizar la situación. Hay muchas personas interesados que a mí personalmente me han pedido la cuenta bancaria para ayudar... pero eso se traducirá en una aportación más simbólica que otra cosa. Creo que los que tienen que tirar del carro son los clubes a los que ha pertenecido. Espero y estoy seguro que los clubes van a colaborar. El que quiera colaborar, agradecidos", sentenció.