El Valencia se mueve para recaudar fondos para la operación de Lubo Penev

El exjugador de Valencia, Atleti, Compostela y Celta se encuentra en estado grave en Alemania por un avanzado cáncer de riñón y la única opción de salir adelante es un carísimo tratamiento que puede llegar hasta los 300.000 euros

El exfutbolista de Valencia, Atlético de Madrid, Compostela o Celta de Vigo, Lubo Penev, está viviendo unos momentos críticos tras ser ingresado en estado grave en un centro oncológico de Alemania víctima de un cáncer de riñón. Han sido muchísimas las muestras de cariño que ha recibido el exdelantero búlgaro desde sus exequipos pero el Valencia ha querido ir más allá para ayudar al que fue su jugador para recaudar los 150.000 euros que, según su mujer necesita para una operación a vida o muerte.

Así, el Valencia a través de su Asociación de Futbolistas, se ha puesto manos a la obra para ayudar a recaudar fondos para dicha operación. En estos momentos los médicos del búlgaro estudian que tratamiento a llevar a cabo es el más adecuado tras descartar nuevas sesiones de quimioterapia debido a su deterioro físico, siendo prácticamente la única solución el paso por quirófano con una costosísima operación.

Además, el Valencia ha enviado "mucha fuerza" a su exfutbolista con el siguiente mensaje. "Hoy y siempre: ¡LUBO, LUBO! Desde el Valencia CF queremos enviar mucha fuerza a nuestra leyenda Lubo Penev. ¡Estamos contigo!", escribió este martes la entidad de Mestalla en su cuenta de X.

Penev ya superó un cáncer de testítulos estando en el Valencia

Penev, que en 1994 superó un cáncer testicular cuando militaba en el Valencia, llegó al fútbol español como jugador valencianista, donde permaneció seis temporadas y marcó más de cien goles. También fue una de las figuras del Atlético de Madrid que logró el doblete en 1996 y de la selección de Bulgaria en los años 90.

El exdelantero búlgaro se encuentra en una situación delicada y el tratamiento al que debe ser sometido cuesta unos 150.000 euros al mes, por lo que su esposa, Kristina Mitseva, ha abierto una cuenta bancaria para donaciones y pidió a quien tenga la capacidad y el deseo que aporte la cantidad que pueda, según el medio Trud News.

Bulgaria se vuelca con Lubo Penev

Bulgaria vive una ola de solidaridad con el exgoleador del Valencia y Atlético de Madrid Lubo Penev, de 59 años, hospitalizado de urgencia en estado grave con un diagnóstico de cáncer de riñón avanzado. Su organismo, muy debilitado, no permite iniciar un tratamiento de quimioterapia en el hospital de Alemania en el que ha sido ingresado, informaron este lunes las televisiones bTV y Nova TV.

La noticia desencadenó un aluvión de mensajes de apoyo de grandes figuras del deporte, entrenadores, futbolistas y miles de aficionados. La Unión Búlgara de Fútbol expresó su "profundo dolor" por la situación de Penev, al tiempo que mostró "la convicción de que una persona con su fuerza, carácter y espíritu puede superar este desafío".

También el exjugador del Barcelona y ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov, destacó el espíritu luchador de Penev y su confianza en que volverá "más fuerte". Numerosos aficionados se han sumado a la ola de solidaridad, recordando que Penev ya afrontó una enfermedad grave en 1994, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde Bulgaria logró el cuarto puesto.

El estado del exdelantero y exseleccionador es muy grave y los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico, según informó bTV. Su esposa, Kristina Mitseva, ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para donaciones destinadas a financiar su tratamiento.

Lubo Penev, conocido como en Bulgaria como 'el goleador', fue internacional con Bulgaria y jugó en equipos como Atlético de Madrid, Valencia y Celta de Vigo, además de entrenar a varios clubes búlgaros y a la selección del país. Bulgaria sigue de cerca otros casos que han conmocionado al fútbol nacional. A finales de noviembre, Borislav Mihaylov, exportero de la selección y expresidente de la Unión Búlgara de Fútbol, sufrió un derrame cerebral y permanece hospitalizado en estado estable. Petar Hubchev, antiguo seleccionador y otra figura destacada del fútbol búlgaro, también recibe tratamiento contra el cáncer.