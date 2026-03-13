Así se negoció la pelea entre Topuria y Makhachev

El agente de Ilia Topuria desvela cómo fue todo en esos días locos, da en parte la razón a Makhachev en cuanto al dinero y defiende las palabras de Dana White

"Los dos sabemos quién se ha rajado aquí. Puedes intentar tapar tu cobardía con tuits venenosos, ¡pero no te preocupes, algún día tendrás lo que has pedido! Y tu gordo representante no hace falta que pida miles de millones para pelear conmigo, lo haremos gratis". Con esas duras palabras contestó hace unos días Islam Makhachev, a través de su cuenta oficial de 'X', a Ilia Topuria después de que éste hubiera señalado que el daguestaní se había rajado de pelear con él y había alegado que estaba lesionado.

Makhachev señalaba así a un Malki Kawa, agente de Ilia Topuria, que no suele prodigarse en los medios como sí hace el agente del propio luchador de Daguestán. Sin embargo, en esta ocasión, sí lo ha hecho en el 'Anik & Florian Podcast', donde ha contado todos los entresijos de la negociación que, finalmente, llevó a Ilia Topuria a liderar la cartelera del UFC Casa Blanca que se va a disputar el 14 de junio y donde el español se va a enfrentar a Justin Gaethje en el combate estelar.

El conocido periodista canadiense Ariel Helwani reconocía que la negociación había sido una locura y que, en horas, se pasó de no tener a Topuria en la cartelera a liderarla. El propio Kawa reconoce que fue así y que todo sucedió sobre la marcha. "Fue una locura cómo surgió todo. Nos habían dicho a principios de esa semana que Ilia no iba a estar en la cartelera. Luego recibimos una llamada diciendo: 'Oye, sí, podemos hacer una pelea. Podéis pelear con Makhachev o con Gaethje'. Y nosotros aceptamos a Islam. Nos encantaría pelear con Islam. Recordad, no se trata de elegir oponente porque uno sea más difícil o más fácil, o porque tengas miedo o no. Hay dinero involucrado. Y cuanto más grande es la pelea, más dinero hay", afirma el agente de Topuria.

El dinero, clave para que se cerrara el Makhachev-Topuria

En este sentido, Malki Kawa reconoce que tanto él como Topuria pensaron también en el dinero -como decía Makhachev- y no sólo en poder participar en una de las mayores peleas de la historia. Pero también es verdad que el que la abortó fue Makhachev con su lesión, como sugería El Matador. "Queríamos hacer la mayor cantidad de dinero posible, así que estábamos centrados en conseguir la pelea con Islam. Por eso, cuando escuchas a Dana (White) decir que esa pelea nunca existió, es porque se habló de ella, pero no había un acuerdo para pelear con nadie. Así que quiero aclarar mi último tuit, que era que hay muchos hechos aquí que la gente está confundiendo", añade.

El representante deja claro que el máximo mandatario de la UFC nunca mintió cuando dijo que no había pelea y que dijo demasiado, lo que creó controversia. "Dana ha sido bastante honesto en cuanto a eso. Luego él también aclaró sus comentarios sobre Jon Jones, diciendo que nunca iba a estar en la cartelera. No sé si eso es cierto, porque también hubo una negociación ahí. Simplemente, no llegó a ningún sitio", continúa.

Doce horas sin parar de negociar para la pelea de Topuria

El agente de Topuria, en este sentido, señala la locura que vivió durante toda una madrugada para cerrar la pelea de Ilia Topuria. "Estoy durmiendo. Hunter (Campbell) -ejecutivo de a UFC- me llama. No respondo porque estoy dormido. Entonces, mi hermano empieza a llamarme sin parar. Eran las 11:59 del viernes por la noche. 'Tienes que llamar a Hunter. Están intentando hacer la pelea con Ilia'. Y yo dije: 'Maldita sea, vale'. Entonces llamo a Hunter. Y desde las 12 de la noche hasta casi las 11:00 o 11:30 de la mañana del día siguiente estuvimos hablando. Fue una negociación constante. Estuve al teléfono con Hunter durante más de una hora. Luego, al teléfono con Ilia durante más de una hora. Después vuelvo con Hunter otra hora más. Luego otra vez con Ilia... Y así una y otra vez. Había muchas cosas que discutir, muchas cosas diferentes de las que hablar", narra Kawa.

Por eso, Malki Kawa reitera que lo que dijo White fue totalmente correcto. "Eso fue básicamente lo que pasó en total. Así que Dana no está mintiendo. No había ninguna pelea con Islam acordada. Nosotros aceptábamos pelear con Islam si eso era lo que querían hacer, pero los términos y todo eso no estaban ahí. ¿Me entendéis? Así que no hay forma de decir que esa pelea estaba hecha", añade.

Con respecto a lo que Makhachev dijo de que pedía mucho dinero, Malki Kawa también lo reconoce y aclara que en principio se había negado a pelear en la Casa Blanca porque los números estaban muy por debajo de lo que consideraban que debían ser para esa pelea. "El dinero que ofrecieron era pequeño comparado con lo que ya habíamos dicho que queríamos para pelear con esos tipos anteriormente", reconoce el agente de un Topuria que, según él, acabará teniendo esa pelea con Makhachev y que quiere ganarle porque se ve por encima de todos. "Su mentalidad es: 'Voy a convertirme en el mejor de todos los tiempos'", sentencia.