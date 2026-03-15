Guido da un toque de atención: "﻿Nos habían sacado ya un córner rápido y en el segundo nos metieron el gol"

El centrocampista del Valencia se mostró "enfadado" por la derrota en casa del colista, un Oviedo que le puso más intensidad, como también reconoció Corberán

El Valencia cayó derrotado en su visita al colista Oviedo en el Carlos Tartiere, cortando la racha de dos victorias consecutivas que había logrado enlazar ante Osasuna y Alavés en Mestalla. Una derrota que vuelve a despertar las dudas de hacia dónde acabará mirando el equipo en el tramo final de temporada, si será tranquilo o será bajo al acecho del descenso.

De momento y falta de lo que haga el Mallorca, el Valencia saca siete puntos de distancia con el pozo, y serán como mínimo seis ya que el Elche cayó derrotado anoche en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, eso no quita para que en el vestuario del Valencia cundiera el enfado y la frustración por la derrota ante el Oviedo.

Uno de los encargados de transmitirlo fue el argentino Guido Rodríguez, que desde su llegada en el pasado mercado invernal, se ha hecho con un hueco en el once de Carlos Corberán. "Estamos enfadados por no conseguir los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar. Nos costó el inicio y lo pagamos caro. En la segunda parte nos pusimos a jugar, a hacer lo que marca nuestro juego y lo intentamos, pero no pudo llegar el gol y estamos sufriendo por ello", reconocía el centrocampista en declaraciones a los medios oficiales del Valencia.

De hecho, el futbolista argentino fue bastante autocrítico con la jugada del gol encajado por David Costas. "Es un error que nos pasó y que tenemos que mejorar y trabajar. Al final, nos había sacado ya un córner rápido y en el segundo nos metieron el gol", admitía el pivote che, que pese a todo aboga por continuar mirando hacia adelante y al próximo partido, contra el Sevilla."Tenemos que seguir. Estamos con bronca, mañana seguiremos fastidiados, pero ya a trabajar para preparar el partido que esto no para. Tenemos que estar juntos y seguir trabajando por el mismo camino", finalizó.

Corberán no encuentra excusas

Mucho más crítico se mostró Carlos Corberán en rueda de prensa. "Hoy el equipo ha competido por debajo de la intensidad de un partido o de la exigencia de un partido. No hay una cuestión que el fair play te salve de eso. El responsable de lo que pasa en el campo siempre es el entrenador. Lo asumo yo. Durante 55 minutos el Valencia no ha estado a la altura del partido y llevamos mucho tiempo donde el equipo no mostraba esa falta de carácter o de personalidad o de muchos conceptos que no nos han permitido manejar el partido como lo deberíamos de haber manejado", explicó el técnico.