Oviedo 1-0 Valencia: La pizarra de Almada alimenta la fe asturiana

Un tanto de David Costas a la media hora, tras una acción de estrategia a la salida de un córner, da un sufrido triunfo al conjunto carbayón, que se coloca a cinco puntos de la salvación y hace que el cuadro che tenga que seguir pendiente del descenso

"¡Sí, se puede!". Así acabaron resonando las gradas del Carlos Tartiere después de que el Oviedo sumase un sufrido triunfo por la mínima ante un Valencia que solo despertó al final y dejó escapar una buena oportunidad para casi olvidarse de la pelea por el descenso. En ella, en cambio, quiere seguir muy metido un conjunto asturiano que celebró por todo lo alto tres puntos que le dejan a cinco de la salvación.

Dominio asturiano para arrancar

Salió el conjunto che con ganas, forzando un córner a las primeras de cambio y provocando el despeje de Aarón Escandell tras el centro de Ugrinic. Pero fueron fuegos de artificio que pronto se acabaron. Los asturianos, conscientes de la importancia del choque, se hicieron pronto con el control de las operaciones, con una presión efectiva para provocar los errores en la salida de su rival y tocando con paciencia para ir volcando poco a poco el campo hacia el portal de Dimitrievski.

El primero en probar fortuna fue Thiago Fernández con un disparo con rosca desde la frontal a los seis minutos que buscaba la escuadra, pero no encontró portería por poco. Estaba activo el argentino en la izquierda, al igual que Javi López. Pero en una de sus contadas salidas, tras una gran conducción de Javi Guerra, el Valencia, algo pasivo y a la espera de su oportunidad, rozó el gol con un disparo raso de Ramazani desde la frontal en el 25'.

La pizarra da premio a los carbayones

Fue el aviso que hizo que necesitó el Oviedo para meter una marcha más. Ilic respondió sin respiro con un chut centrado que atajó sin problemas Dimitrievski. Pero a la media hora, la pizarra de Almada tuvo premio con un córner en corto que pilló desprevenida a la zaga che. Thiago se coló hasta la línea de fondo y su pase atrás lo empaló con el interior David Costas para hacer el 1-0.

Tras el gol, los de Corberán intentaron estirarse. Pero lo que se vivió hasta el descanso fue un intercambio de golpes dentro de un partido abierto y sin dominador. Primero Escandell despejó el disparo de Javi Guerra y más tarde fue de nuevo Thiago el que rozó el segundo al finalizar una contra con un disparo desde el interior del área que se encontró con el pie providencial del meta valencianista.

El Oviedo no afloja tras el descanso

Ya en la segunda mitad, el Oviedo quiso mantener desde el inicio el mismo guion, llegando con peligro tanto por la izquierda como por la derecha, donde nació el centro de Nacho Viudal y el cabezazo picado de Fede Viñas que se encontró con el paradón de Dimitrievski en el minuto 49.

No fue la única del conjunto carbayón en el arranque del acto definitivo. De hecho, la tuvo clarísima Ilic tras cazar un balón suelto en el área, pero se llenó de balón. Y también estuvo cerca Reina con otro disparo colocado. Pero no 'mataba' el conjunto asturiano y el Valencia aprovechaba ese perdón para tener sus opciones, como el centro-chut de Gayà en el 57' que acabó el córner.

Gol anulado a Reina y asedio che final

Más clara fue la de Ramazani en el minuto 69, con un disparo cruzado que se fue lamiendo la madera. Pero el balón parado volvió a brindar una ocasión de oro al Oviedo en el 78'. Reina recibió solo en el segundo palo tras un saque de esquina y su zapatazo tocó en el larguero y acabó en la red. Pero desde el VAR avisaron al colegiado por un fuera de juego de Chaira, que se agachó estando en la trayectoria del balón. Estallaba indignado el Carlos Tartiere, dando paso a una recta final de infarto, con el Valencia apretando en busca del empate y forzando un córner tras otro y colgando balones hasta que el colegiado pitó el final y desató la locura en la afición carbayona.

Ficha técnica:

Real Oviedo: Aarón Escandell, Nacho Vidal (Dani Calvo 85'), Bailly, David Costas, Javi López, Thiago Fernández (Haissem Hassan 70'), Fonseca (Colombatto 70'), Sibo, Ilic (Ilyas Chaira 62'), Reina (Santi Cazorla 85') y Fede Viñas.

Valencia: Dimitrievski, Thierry Correia, Unai Núñez, Cömert, Gayá (Lucas Beltrán 79'), Guido Rodríguez, Ugrinic (André Almeida 56'), Javi Guerra (Diego López 70'), Ramazani, Danjuma (Luis Rioja 56') y Umar Sadiq (Hugo Duro 56').

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité Riojano). Amonestó a los locales Thiago, Nacho Vidal y Fonseca, así como a los visitantes Thierry Correia y Unai Núñez.

Gol: 1-0 (30') David Costas

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Carlos Tartiere.