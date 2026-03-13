Agirrezabala regresa a Valencia y se fija como objetivo volver a jugar: el tiempo estimado de baja

Después de ser operado en Vitoria de una lesión meniscal en su rodilla izquierda, el meta cedido por el Athletic ya ha estado este viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna para comenzar la cuenta atrás en su recuperación

El Valencia no ha tenido suerte con las lesiones esta temporada. Diakhaby, Foulquier y Copete, por ese orden, tuvieron que pasar por el quirófano debido a diferentes lesiones y dijeron adiós a la temporada antes de tiempo. Una situación que amenaza también a Julen Agirrezabaka, aunque el meta vasco se resiste a tirar la toalla.

Un contratiempo aprovechado por Dimitrievski

Indiscutible bajo palos en las 18 primeras jornadas de LaLiga, en las que ofreció un gran nivel, el cancerbero cedido por el Athletic sufrió una rotura muscular contra el Celta de Vigo a comienzos de enero que le hizo perderse siete encuentros del campeonato, así como las dos últimas eliminatorias de la Copa del Rey.

En su ausencia, Stole Dimitrievski ha aprovechado con creces la oportunidad, hasta el punto de que en Mestalla se plantean ahora una renovación que parecía descartada hace muy poco. Pero justo cuando se vislumbraba un debate más que interesante en la portería, pues el donostiarra ya había comenzado a trabajar con el grupo, una nueva lesión, esta vez en el menisco de su rodilla izquierda, le obligó a ser operado el pasado 5 de marzo.

La mala fortuna se cebó con el vasco en una acción fortunita durante un entrenamiento previo al choque ante Osasuna. Y aunque se valoraron todos los escenarios posibles, finalmente los médicos del club che y los de la entidad el bilbaína, propietaria de sus derechos, asumieron que tendría que pasar por el quirófano, temiéndose por otro adiós anticipado en Mestalla.

Adiós al Valencia a final de temporada

Además, dada la elevada cuantía de su opción de compra, que asciende a 12 millones de euros, todo apunta a que Agirrezabala abandonará el Valencia y regresará a final de temporada al Athletic con su futuro en el aire. Pero aún mantiene la esperanza de poder enfundarse la elástica che antes de que acabe una campaña a la que le quedan 11 jornadas.

Después de ser intervenido quirúrgicamente en Vitoria y pasar los primeros días de convalecencia en Bilbao, el meta formado en Lezama ha regresado a la capital del Turia para proseguir con su recuperación en las instalaciones valencianistas y bajo la supervisión de sus doctores.

Al menos seis semanas de baja

Este pasado jueves no pudo estar junto al resto de la plantilla en la mascletà, pero hoy viernes sí ha acudido ya a la Ciudad Deportiva de Paterna para comenzar con su particular cuenta atrás. Así, aunque desde ninguno de los dos clubes se ha querido ofrecer un periodo estimado de baja, las previsiones apuntan al menos a seis semanas.

De este modo, Agirrezabala podría estar de nuevo a disposición de Carlos Corberán a finales de abril, poniendo el punto de mira en el choque ante el Girona en casa del día 26. Tras dicho encuentro, que quizás se antoje precipitado, después de varios meses sin competir, aún le quedarán otros cinco encuentros para despedirse sobre la hierba, antes de que el 24 de mayo LaLiga eche el telón con la visita del Barcelona.