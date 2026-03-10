El Athletic Club, con el mismo problema en la portería

La dirección deportiva del equipo vasco tendrá que volver a tomar decisiones importantes en esa demarcación en el próximo mercado de fichajes de verano, ya que volverá a tener el mismo problema con Unai Simón, Julen Agirrezabala y Álex Padilla

Aunque está centrado en lograr sus objetivos en esta temporada, el Athletic Club mira al horizonte y ya planifica el próximo mercado de fichajes de verano en donde se le presenta el mismo problema que el pasado periodo estival de 2025: hay sobrepoblación en la posición de portero. La presencia de Unai Simón, Julen Agirrezabala y Álex Padilla, todos con contrato garantizado de cara a la siguiente campaña, provoca que el Athletic Club tenga que tomar decisiones por algo muy simple: no hay espacio para todos.

El Athletic Club le tiene que dar salida a uno de sus porteros el próximo verano

El Athletic Club se va a volver a encontrar con la misma situación que el pasado verano en la posición de portero. Unai Simón, Julen Agirrezabala y Álex Padilla son muchos guardametas de buen nivel, que quieren jugar y que, por tanto, no pueden convivir juntos en una temporada porque no hay competiciones para todos.

Durante el pasado mercado de fichajes de verano el que decidió salir fue Julen Agirrezabala porque quería jugar más, eligiendo marcharse al Valencia CF en donde no ha tenido suerte por las lesiones. Un problema en la rodilla izquierda, de la que ya ha sido operado, va a hacer que el club de Mestalla no ejerza la opción de compra que tiene sobre el vasco que volverá al Athletic Club de cara a la próxima temporada.

Unai Simón es fijo y las miradas va a Julen Agirrezabala y Álex Padilla

De este modo, el Athletic Club va a tener que darle salida a uno de sus porteros durante el verano que viene. Más cuando el equipo vasco, por el momento, sólo jugará LaLiga y la Copa del Rey. Esto quiere decir que no hay partidos ni minutos para todos los guardametas que tiene bajo contrato.

La salida que no se contempla es la de Unai Simón. El portero es titular indiscutible desde hace varias temporadas en el Athletic Club y con contrato hasta el 30 de junio de 2029 se no cuenta con su traspaso a no ser de que llegue una oferta fuera de contrato.

Esto hace que todas las miradas sobre una posible salida del Athletic Club en la posición de portero esté sobre Julen Agirrezabala y Álex Padilla, contando con más opciones el guardameta que ha sido cedido al Valencia CF. Simplemente porque Julen Agirrezabala tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y el Athletic Club está entre venderlo, renovarlo o hacer que agote su contrato y perderlo gratis.

Por otro lado está Álex Padilla que ha rendido relativamente bien en Copa del Rey y con contrato hasta el 30 de junio de 2029.