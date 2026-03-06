El Valencia no pagará por Agirrezabala y volverá a la casilla de salida en Bilbao

El meta de Vitoria fue operado en la tarde de este jueves y estará de baja lo que resta de temporada; el club che ha decidido que no ejercerá la opción de compra del cancerbero, que regresará a Lezama para volver a buscar una salida

Julen Agirrezabala ha dicho adiós a lo que resta de temporada. El Valencia informó en la tarde de ayer de que el meta cedido por el Athletic Club había sido intervenido con éxito de su rodilla izquierda en Vitoria, en una operación dirigida por el cirujano ortopédico Mikel Sánchez y aunque en el parte médico no se ofrece plazo estimado de baja, lo normal sería que el portero ya no vuelva a jugar hasta la pretemporada, ya de nuevo en las filas del Athletic.

De esta forma, Agirrezabala dice adiós a la temporada y a su aventura en el Valencia, al menos de momento, ya que el Valencia se guardó el pasado verano una opción de compra sobre el portero vitoriano aunque parece muy complicado que desde Singapur Peter Lim de el 'Ok' a acometer su fichaje por una cifra de entre 10 y 12 millones de euros. De hecho, según informa del diario Marca, en el Valencia ya tienen decidido que no ejercerá su derecho de compra, por lo que Agirrezabala volverá a Bilbao de forma oficial una vez acabe la temporada el 30 de junio.

En cuanto al futbolista, Agirrezabala permaneció ingresado en la clínica y debería recibir el alta hospitalaria en las próximas horas después de sufrir una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante "una acción fortuita" en el entrenamiento del pasado viernes, el penúltimo antes del partido contra Osasuna del domingo en Mestalla.

La lesión se produjo justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo y estaba cerca de reaparecer en una convocatoria después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero.

Agirrezabala, a Bilbao; la portería del Valencia, en cuadro

Así las cosas, Julen Agirrezabala regresará a Lezama donde volverá a encontrarse en la misma situación que hace un año, donde tendrá la competencia de Unai Simón, titular indiscutible en el Athletic, además de la de Álex Padilla, que volvió de su cesión a Pumas cuando el vitoriano salió cedido a Mestalla el pasado verano. El horizonte en Bilbao no apunta a cambiar para el todavía portero che, por lo que todo hace indicar que si quiere volver a ser importante y jugar de manera regular, tendrá que buscar una nueva salida.

En el Valencia, en cambio, también se presenta un escenario de incertidumbre. Con la marcha de Agirrezabala está por ver qué sucede con Stole Dimitrievski. El meta macedonio, suplente del vasco, empezó a jugar en enero por la lesión de su compañero y la realidad es que está teniendo mejores números que el vitoriano, aunque también acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que el Valencia se podría ver en la situación de perder sus dos porteros y quedarse solamente con Cristian Rivero, el tercero, al que el Valencia ha renovado hace unas semanas hasta 2027.

El futuro de Dimitrevski, en el aire

Sea como fuere, el Valencia todavía tiene la opción de ampliar la vinculación del meta macedonio por dos temporadas más después de que llegara a coste cero en el verano de 2024. Para ello, el club che debería pagar 500.000 euros al futbolista y aumentar su salario, una decisión que Ron Gourlay deberá tomar en las próximas semanas. De no ser así, Dimitrievski quedaría libre para firmar por cualquier equipo, lo que de hecho ya puede hacer legalmente desde el pasado 1 de enero.