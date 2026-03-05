Athletic y Valencia toman una decisión con Agirrezabala: pasa por el quirófano

El cancerbero vasco, que estaba en la recta final de su recuperación, sufrió una rotuna de menisco la pasada semana y se encontraba desde el lunes en Vitoria mientras se evaluaba su posible operación, a la que finalmente se ha sometido este mismo jueves

Definitivamente, el Valencia no está teniendo ni una pizca de suerte con las lesiones esta temporada. Desde el pasado mes de enero, Diakhaby, Foulquier y Copete han pasado por el quirófano para ser intervenidos de distintas dolencias, diciendo todos ellos adiós a la campaña antes de tiempo. Y el próximo en unirse a esa lista puede ser Julen Agirrezabala. De hecho, este mismo jueves ha sido también sometido a una operación para corregir la rotura sufrida en el menisco de su rodilla izquierda.

Un duro golpe cuando estaba a punto de volver

El meta donostiarra se encontraba ya en la recta final de su recuperación tras la lesión sufrida en la musculatura isquiotibial de la misma pierna en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. Incluso se venía ejercitando con el grupo desde la pasada semana. Pero un mal gesto en una acción fortuita durante el entrenamiento del pasado sábado ha truncado de golpe sus planes.

El pasado lunes, el cancerbero puso rumbo a Vitoria, donde ha sido evaluado también por el cuerpo médico del Athletic, club con el que tiene contrato en vigor hasta 2027. Desde entonces se ha venido estudiando durante los últimos días la posibilidad de que fuese intervenido, tomándose finalmente la decisión de recurrir a una operación como la solución más idónea para buscar su mejor recuperación, como informa El Chiringuito.

Sin plazos de recuperación

No se conocen el tiempo que Agirrezabala deberá permanecer nuevamente de baja. Pero con menos de tres meses de competición por delante, en los que el cuadro che afrontará 12 'finales' por la salvación, se antoja realmente complicado que pueda volver a jugar esta temporada. Es más, hay muchas opciones de que no vuelva enfundarse la camiseta del Valencia, pues su continuidad de cara a la próxima temporada parece también casi imposible.

Este nuevo varapalo llega justo cuando se vislumbraba un interesante debate en la portería, pues todo apuntaba a que el meta vasco podría entrar ya en la lista para el encuentro del próximo domingo ante el Alavés. El propio Carlos Corberán, de hecho, se refirió a ello tras la victoria ante Osasuna, celebrando tener que elegir entre dos grandes porteros, pues Stole Dimitrievski ha respondido con creces durante la ausencia de su compañero.

La diferencia entre retener a Dimitrievski y Agirrezabala

El cancerbero cedido por el Athletic fue indiscutible para el técnico de Cheste en las 18 primeras jornadas de LaLiga, si bien se ha perdido ya ocho encuentros en el campeonato doméstico, así como las dos últimas eliminatorias de la Copa del Rey. En su lugar, Dimitrievsvki ha mejorado los guarismos de Agirrezabala en goles encajados, número de paradas o porcentaje de victorias. Por ello, no es de extrañar que el Valencia se plantee seriamente ahora la renovación del ex del Rayo Vallecano, que tenía muy claro hacer las maletas como agente libre al concluir su contrato el 30 de junio.

Para ello, el club che tiene la posibilidad de ampliar dicho vínculo por dos campañas más mediante el pago de un bonus de 500.000 euros. Por su parte, la continuidad de Agirrezabala en Mestalla sería mucho más cara. Casi inalcanzable en realidad para las posibilidades económicas del club che, que pactó una opción de compra que ronda los 12 millones de euros.