Dos canteranos del Valencia y diferentes propuestas de futuro

El club de Mestalla le ha dado prioridad al primer equipo para lograr refuerzos que consigan la permanencia en Primera división. Toda vez que el mercado ya está cerrado ahora se centran en algunos de sus jóvenes valores de la cantera cuyos futuros están en el aire: David Otorbi y Javi Navarro

El Valencia CF, una vez que le ha dado a Carlos Corberán fichajes para conseguir la permanencia en Primera división, ha pasado la página y en estos meses, antes de que llegue el verano, le está dando prioridad a resolver el futuro de algunos de sus jóvenes valores los cuales no apuntan todos en la misma dirección. Porque bien distintas son actualmente las situaciones de David Otorbi y Javi Navarro.

El Valencia CF tiene encarrilada la renovación de David Otorbi

El Valencia CF tiene muchas esperanzas depositadas en David Otorbi. Considerado como uno de los mayores talentos del club de Mestalla en los últimos años, el Valencia CF ha conseguido retener el futbolista a pesar de que no le han faltado propuestas sobre la mesa, alguna de la Premier League, para hacer las maletas y continuar su trayectoria deportiva en otro lado.

El Valencia CF siempre ha logrado convencer a David Otorbi de que lo mejor era que se quedara y por ahora así ha sido. Pero el Valencia CF no se conforma y quiere blindar a su canterano aún más. A pesar de que el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, el Valencia CF está negociando con David Otorbi y sus representantes y está muy cerca de ampliar más la vinculación contractual que les une según informa Tribuna Deportiva.

Todo va por buen camino y se espera que próximamente quede todo cerrado. David Otorbi es un joven extremo de 18 años que ha tenido minutos en la Copa del Rey, pero no en LaLiga con el equipo que entrena Carlos Corberán. En esta campaña ha disputado 12 partidos con el Valencia Mestalla con el que ha marcado un gol. El Valencia CF lo quiere cuidar y que siga progresando poco a poco.

Javi Navarro no tiene oferta de renovación y su salida está cercana

En una situación totalmente distinta a David Otorbi está Javi Navarro quien apunta a no continuar en el club de Mestalla la próxima temporada.

El centrocampista, de 22 años, se ha convertido en un titular habitual en el filial blanquinegro, pero el Valencia CF no le ha presentado oferta de renovación y acaba contrato según aporta Tribuna Deportiva. Esto quiere decir que al final de esta temporada puede irse libre.

Su situación no ha pasado desapercibida ya que hay equipos de la Segunda división de España y de Portugal que se han fijado en él y lo desean incorporar. Si el Valencia CF no mueve ficha, se irá.