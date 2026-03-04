El Valencia va aclarando el futuro de Cömert, Dimitrievski y Thierry Correia

Todos ellos acaban contrato el próximo 30 de junio y desde el club che aún no han tomado una decisión definitiva al respecto, aunque sí cobra más fuerza la continuidad del meta e incluso la del central suizo por delante de la del lateral portugués

El Valencia ya trabaja en la planificación de la próxima campaña, como demuestran los fichajes ya cerrados del central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng, ambos a coste cero. Además, la intención es poder retener también a Guido Rodríguez, así como a los cedidos Lucas Beltrán, Unai Núñez o Ramazani, pues en el caso de Agirrezabala la opción de compra pactada con el Athletic es demasiado elevada.

Tres renovaciones sobre la mesa de Ron Gourlay

Pero junto a ellos, también hay otros cuatro jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, si bien con el recién aterrizado Renzo Saravia, que se prepara para debutar, aún no existen elementos para enjuiciar su posible continuidad. Sí los hay con Eray Cömert, que ha conseguido darle por completo la vuelta a su situación. El suizo, de hecho, ha pasado de quedarse en la plantilla porque no había posibilidad de firmar a un cuarto central, sin contar a la hora de la verdad para Corberán, a ser titular en en las seis últimas jornadas de LaLiga y rendir a un gran nivel.

Después de sendas cesiones en el Nantes, que rechazó ejercer la opción de compra que poseía, y el Valladolid, el ex del Basilea, que aterrizó en el mercado invernal de la 21/22 procedente del Basilea a cambio de 800.000 euros, vive sin duda su mejor momento en el Valencia. Tanto es así, que enero rechazó una importante oferta del CSKA de Moscú, recibiendo también el interés de Osasuna.

Tiempo de reflexión con Cómert

Aunque en un principio estaba decidido a marcharse libre, pues no se estrenó en el campeonato liguero hasta la novena jornada, ahora que se siente importante su prioridad es continuar en Mestalla. La pelota, no obstante, está en el tejado de Ron Gourlay y su dirección deportiva, apuntando Plaza Deportiva en este sentido que los responsables de la planificación che se han dado un tiempo para reflexionar y tomar una decisión definitiva acerca de una posible oferta de renovación, algo que hace solo unas semanas también se descartaba desde la entidad.

Gana enteros el pago del bonus para retener a Dimitrievski

Más clara, por su parte, parece la continuidad de Stole Dimitrievski, que está respondiendo con creces tras la lesión de Julen Agirrezabala, a cuya sombra estuvo durante la primera parte de la temporada. El macedonio incluso criticó abiertamente la decisión de Corberán de alinear al meta vasco, en su opinión por las condiciones económicas de la cesión pactada con el Athletic, lo que le costó una sanción económica. Incluso manejó la posibilidad de salir en enero, cuando no le faltaron ofertas. Pero ahora su relación con el técnico atraviesa por un buen momento y el Valencia medita seriamente ejercer la cláusula unilateral que le permitía retenerlo dos campañas más.

Según el mismo medio, aún no se ha tomado una decisión firme, dándose de plazo unas jornadas más, pero hay bastante opciones de que la entidad che abone antes de final de curso los 500.000 euros que le permitirían asegurarse la continuidad del que será su cancerbero titular para tratar de asegurar la permanencia.

La continuidad de Thierry Correia pierde fuerza

Más complicada, a priori, se antoja la renovación de Thierry Correia, con quien se habían producido unos primeros contactos meses atrás. Sus nuevas recaídas físicas y las dudas acerca de su rendimiento han hecho que la propuesta de renovación por parte del Valencia ya no esté tan clara, jugándose el portugués su futuro en los 12 encuentros que restan.