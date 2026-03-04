Lucas Beltrán le deja claro su deseo al Valencia a pesar de que no hay opción de compra: "Me gustaría seguir"

El delantero, que está cedido por la Fiorentina hasta el final de temporada, ha sido importante en las últimas semanas hasta que unas molestias en la rodilla le han mantenido alejado de los terrenos de juego. El próximo verano es clave para resolver su futuro

El futuro de Lucas Beltrán será uno de los asuntos que el Valencia CF tendrá que afrontar el próximo verano. El futbolista ha sido importante en algún que otro tramo de la actual temporada y está contribuyendo a que el equipo que entrena Carlos Corberán esté consiguiendo la permanencia en Primera división. El problema reside en que el argentino está cedido por la Fiorentina hasta el final de esta campaña y que el Valencia CF no tiene opción de compra. Esto significa que el club de Mestalla se va a tener que sentar con la escuadra italiana si quiere seguir contando con un Lucas Beltrán que no ha podido ser más claro respecto a su futuro deportivo.

Si el Valencia CF necesitaba un empujón para hacerse con los servicios futbolísticos, de manera definitiva, de Lucas Beltrán, el delantero le ha ayudado bastante ya que ha dicho con claridad que quiere quedarse en el club de Mestalla. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia CF, un club con Mestalla y una afición impresionante", ha dicho en DAZN.

Lucas Beltrán ha desvelado detalles de cómo está su futuro deportivo, desvelando que no ha habido negociaciones de momento. "Aún no se ha hablado nada, pero sé que se puede hablar en un futuro, sí sé que se puede negociar en el momento en el que termine el préstamo. No ha habido conversaciones de ningún tipo. En el contrato no existe una cláusula ni opción de compra".

A sus 24 años, Lucas Beltrán esta cedido en el Valencia CF hasta el final de esta temporada por la Fiorentina con la cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. En lo que va de campaña, el argentino ha disputado un total de 24 partidos y 1.337 minutos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. Estaba siendo importante hasta hace unos partidos pero una tendinitis en la rodilla le está manteniendo alejado de los terrenos de juego en los últimos partidos.

Lucas Beltrán elogia a la afición del Valencia CF

Uno de los motivos que convencen a Lucas Beltrán para querer quedarse en el Valencia CF el la afición del club la cual siempre está apoyando al equipo en los malos momentos. "Mestalla y la gente es algo asombroso porque no es un año muy positivo para la gente del Valencia y que todos los partidos haya 45.000 personas es algo que llama mucho la atención. También cuando vamos de visitante hay mucha gente".