Otro contratiempo para el Valencia de cara al partido clave contra Osasuna: Lucas Beltrán

El equipo que entrena Carlos Corberán necesita la victoria frente el club navarro este fin de semana para no ver agravada su situación en la clasificación de LaLiga. Un encuentro en donde el argentino, que está siendo titular indiscutible, apunta a no estar disponible

Se le acumulan los problemas al Valencia CF de cara al partido de LaLiga que este fin de semana disputa contra CA Osasuna. Y es que al equipo de Carlos Corberán no sólo se le ha lesionado en las últimas horas Copete, sino que también Lucas Beltrán está muy tocado y apunta a ser baja para ese encuentro en donde el Valencia CF necesita la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

Más allá de las lesiones graves de Diakhaby, Foulquier y la última de Copete, que se ha dañado el menisco y tendrá que pasar por el quirófano, al Valencia CF también le ha emergido un contratiempo en la zona de ataque ya que Lucas Beltrán arrastra molestias desde hace ya varias semanas y apunta a no jugar el partido de este fin de semana contra CA Osasuna.

Lucas Beltrán no se ha ejercitado estos últimos días con el resto de sus compañeros de equipo y sigue al margen desde el pasado fin de semana cuando se quedó fuera de la convocatoria para el partido contra el Villarreal CF. El argentino sufre una tendinitis en una de sus rodillas y ha sido sometido a pruebas médicas. Lucas Beltrán no sufre una dolencia grave pero necesita de reposo y el Valencia CF ve conveniente no forzarlo. Es por ello que el delantero apunta a que no jugará contra CA Osasuna este fin de semana y el plan es que esté disponible contra el Deportivo Alavés, encuentro que se disputa el 8 de marzo.

Lucas Beltrán, un titular para Carlos Corberán en el Valencia CF

La más que probable pérdida de Lucas Beltrán para el Valencia CF es muy importante para el equipo que entrena un Carlos Corberán que tenía al argentino a uno de sus titulares indiscutibles en las últimas semanas.

Lucas Beltrán, hasta que no pudo jugar el encuentro contra el Villarreal CF, se había ganado un sitio en el once inicial del Valencia CF, habiendo disputado 24 partidos y 1.337 minutos, en los que ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias, en lo que va de temporada.

El partido contra CA Osasuna, clave para el Valencia CF

El Valencia CF está obligado a ganar el partido de LaLiga que disputa este fin de semana contra CA Osasuna para no complicarse aún más su permanencia en Primera división.

El Valencia CF suma actualmente 26 puntos y sólo tiene una ventaja de 2 puntos sobre el RCD Mallorca que está en la posición 18 de la clasificación de LaLiga. Un triunfo alejaría al equipo que entrena Carlos Corberán de los puestos de descenso a Segunda división.