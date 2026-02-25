Real Madrid - Benfica, en directo el partido de vuelta del playoff de Champions League en vivo online

Sigue en directo y online el duelo entre Real Madrid y Benfica correspondiente a la vuelta del playoff de Champions League que se disputará a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid y Benfica son los protagonistas de un duelo de vuelta de playoff de Champions League que en la ida terminó con 0-1 a favor de los de Arbeloa. La tensión se palpa desde hace varios días.

Esta tensión viene por los supuestos insultos que Prestianni le lanzó a Vinicius, siendo estos de carácter racista. El argentino, tal y como ha confirmado la UEFA este mismo miércoles, no podrá estar ante el Real Madrid.

El Real Madrid tampoco podrá contar con su gran estrella además de Vinicius y este no es otro que Mbappé. El francés se quedará fuera por lesión y tendrá que ver desde la grada como los de Arbeloa se juegan el pase a octavos de final de la Champions League.

Un 4-2 en el la última jornada de la Fase Liga de la Champions League entre Benfica y Real Madrid condenó a los blancos a estos playoff que tendrán su resolución este miércoles y le serviría a los lusos (2-4) para meterse en octavos.

Gonzalo es la gran novedad en el once del Real Madrid por el lesionado Mbappé. En el caso del Benfica y la ausencia por lesión de Prestianni, Richard Ríos ha sido el elegido por Mourinho.

Menos de media hora para que arranque el partido entre Real Madrid y Benfica. Recordemos que en el partido de ida, Vinicius Jr. adelantó a los blancos y la eliminatoria está ahora mismo del lado merengue con un 1-0.

El duelo entre Real Madrid y Benfica, que ya tuvo si primer envite la pasada semana con resultado favorable para los blancos, llega envuelto en un ambiente de polémica debido a las acusaciones de racismo que se han vertido después del encuentro de ida sobre el jugador argentino del Benfica, Prestianni.

El encuentro de ida se tuvo que parar cuando Vinicius acudió al colegiado del encuentro para avisarle de que el jugador del Benfica le había lanzado insultos racistas escondiéndose su boca bajo la camiseta, lo que hizo imposible que las cámaras captasen cualquier palabra. Mbappé confirmó posteriormente en rueda de prensa dichos insultos hacia su compañero y Mourinho, técnico del Benfica, achacó al brasileño su celebración tras el golazo que marcó en tierras lusas.

El Real Madrid llega a este encuentro con un resultado muy diferente al que tuvo en el último choque de la fase liga donde los lusos vencieron por un claro 4-2. El 0-1 de la ida ante el Benfica hace que los de Arbeloa puedan salir un tanto más tranquilos al césped del Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas. Quizás la nota más negativa de la previa del encuentro en clave madridista es la lesión que apuntan desde diferentes medios de la gran estrella blanca, Mbappé.

En lo que a resultados previos se refiere, el Real Madrid llega a este encuentro con la derrota inesperada del pasado fin de semana ante Osasuna en Liga que puso el liderato en bandeja de plata al Barcelona y que los de Flick no desaprovecharon. Cuatro victorias consecutivas entre Liga y Champions League sumaba el Real Madrid y siete en los últimos 10 encuentros oficiales de los de Arbeloa.

El Benfica de Mourinho vuelve al Bernabéu en lo que supondrá el reencuentro del luso con la que fue su afición durante muchos años. Aunque la sanción que sufrió la pasada semana le impedirá estar en la banda y tendrá que seguir el partido desde uno de los palcos del Bernabéu. Un resultado como el del encuentro de la fase liga en Portugal le serviría al Benfica para meterse en los octavos de Champions League y dar una nueva campanada en la competición continental más importante a nivel de clubes en Europa. La tensión entre Real Madrid y Benfica es palpable y este miércoles a partir de las 21:00 horas.