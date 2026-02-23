Mourinho no dirigirá al Benfica frente al Real Madrid y también será ausencia en la rueda de prensa

José Mourinho se ausenta de la rueda de prensa y del banquillo en su regreso al Santiago Bernabéu frente al Benfica

En un giro inesperado, José Mourinho, entrenador del Benfica, no comparecerá ante los medios de comunicación antes del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League frente al Real Madrid. La responsabilidad de atender a la prensa recaerá en su segundo entrenador, João Tralhão, quien también se sentará en el banquillo durante el encuentro.

El técnico portugués, sancionado por su expulsión en la ida en Lisboa, viaja con el equipo pero no podrá dirigir desde la banda ni acceder al vestuario, cumpliendo así la sanción impuesta por la UEFA tras recibir doble amarilla por protestar una falta sobre Vinícius Jr.

Motivos de la sanción y contexto del partido

En el partido de ida, Mourinho fue expulsado tras protestar una decisión arbitral del colegiado francés François Letexier, que no mostró tarjeta al brasileño tras una falta cometida por Prestianni. Este episodio se suma a la polémica por los presuntos insultos racistas a Vinícius, que han marcado la previa de la vuelta en el Santiago Bernabéu.

El Benfica comunicó oficialmente que, aunque Mourinho había confirmado inicialmente su presencia en las ruedas de prensa previas y posteriores, finalmente no comparecerá. El club justificó la decisión señalando que Tralhão liderará la interacción con los medios este martes a las 16:15 horas junto a un jugador, antes del entrenamiento abierto al público por 15 minutos.

Prestianni y el regreso de figuras clave

Otra noticia destacada es que Prestianni regresa a la convocatoria tras cumplir sanción por acumulación de amarillas en Portugal, convirtiéndose en un punto caliente del encuentro. Su presencia puede ser determinante para el planteamiento táctico de Mourinho y la estrategia que el equipo luso desplegará en Madrid.

A pesar de su ausencia física en el banquillo, Mourinho confía en sus asistentes para guiar al equipo y considera que su influencia se mantiene a través de la dirección táctica desde el área técnica.

El regreso de Mourinho al Bernabéu

Este encuentro representa un regreso simbólico de Mourinho al Santiago Bernabéu, 13 años después de dejar el Real Madrid. El entrenador luso ha reconocido la importancia emocional de volver a su antiguo estadio, donde ganó una Liga, una Copa y una Supercopa de España entre 2010 y 2013. Sin embargo, afirmó que su prioridad es centrarse en el equipo y que espera pasar desapercibido mientras el público apoye al conjunto blanco.

El técnico aseguró que, aunque no pueda estar en la banda ni en la sala de prensa, su preparación y liderazgo se mantendrán a través de sus asistentes, confiando en que esto no afectará al desempeño del equipo en la vuelta de la eliminatoria.

Previa cargada de tensión

El partido de este martes enfrenta a dos equipos con alta expectación: el Real Madrid, que domina la eliminatoria tras la ida, y el Benfica, que buscará dar la sorpresa en el Bernabéu. La ausencia de Mourinho y la vuelta de Prestianni añaden incertidumbre y tensión al duelo, mientras que la atención mediática se centra en las decisiones tácticas que tomarán los asistentes del entrenador portugués.

Con estas circunstancias, la eliminatoria adquiere un matiz histórico y polémico, y todos los focos apuntan al desarrollo del encuentro y a cómo se resolverán las disputas generadas en Lisboa.