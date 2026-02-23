Koke alza la voz contra el calendario: "Hasta que no digamos ‘hasta aquí’ se seguirá jugando cada tres días"

El capitán del Atlético de Madrid, con los cinco sentidos en la vuelta del 'play off' previo a los octavos de la Champions ante el Brujas, cree que "es imposible jugar 60 partidos al cien por cien" a lo largo de la temporada

Sin opciones en LaLiga mucho antes de lo que se esperaba, el Atlético de Madrid afronta una 'final' en toda regla ante el Brujas en la vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions. Por más que el papel en la Copa del Rey esté siendo brillante hasta el momento, el conjunto rojiblanco está obligado a avanzar en la máxima competición continental. Más si cabe, en un cruce en el que partía como claro favorito pero que se le complicó en la ida con el 3-3 final del Brujas. Por ello, el capitán colchonero, Koke Resurrección, ha apelado a la conexión con la afición para vivir “noches” como las del Barcelona o el Inter de Milán.

Apela a la afición para vivir otra "noche mágica"

“Siempre que he vivido este tipo de eliminatorias, con la conexión entre los aficionados y los jugadores se han vivido noches mágicas y espectaculares. Ojalá podamos tener este martes una de esas noches, que tengamos la conexión con la gente, nosotros desde nuestro lugar luchando, corriendo y presionando cada balón, y si puede ser con goles mejor, como pasó el otro día del Barcelona poder marcar tan pronto. Incluso el partido con el Inter, donde empezamos perdiendo”, valoró en la rueda de prensa previa al choque de este martes en el Metropolitano.

Pide "contundencia defensiva"

“Necesitamos noches así, que la gente esté al 200 por cien”, continuó el centrocampista, que también destacó la importancia de la faceta defensiva. “Tenemos que tener esa contundencia que siempre hablamos en ataque también defensivamente, que no es cosa solo de los defensas, sino desde el delantero hasta el portero. Somos un equipo que siempre ha recibido pocos goles y cuando es así podemos pelear por cosas grandes. Es una de nuestras claves”, añadió.

Los elogios al Brujas

Por otro lado, Koke aseguró que no le sorprendió “para nada” el Brujas en el encuentro de ida. “El nivel que ha dado en su estadio ha sido increíble. Sólo le ganó el Arsenal y el Barcelona lo empató. Es un rival que juega muy bien, ataca bien los espacios sobre el campo, intenta jugar bien el balón, te presiona… Para mí es un rival muy complicado, como lo fue el otro día en Brujas. Tenemos que dar el 200 por ciento para ganar el partido. Más allá de ser favoritos sobre el papel es un partido de fútbol y hay que dar lo mejor de nosotros si queremos pasar la eliminatoria”, avisó.

Una vez más, sin el descanso de las 72 horas

Además, el Atlético de Madrid volverá a jugar, por quinta vez en los últimos ocho partidos, sin las 72 horas de descanso entre partidos, lo que puede suponer una rémora con respecto al conjunto belga. “Ha pasado muy poquito, no llevamos ni dos días que estábamos aquí en el Metropolitano, que salimos el otro día a las dos de la noche. Los preparadores físicos nos están intentando preparar para llegar lo mejor posible y nuestra motivación y nuestras ganas hacen que no haya cansancio”, comentó, aclarando que "nadie” se ha dirigido a él, como capitán rojiblanco, desde la Asociación de Futbolistas Españoles para comunicarles nada al respecto. “Ojalá podamos hacerlo y que no vuelvan a pasar este tipo de cosas”, añadió.

La solución pasa por sentarse "todos" juntos

En este sentido, lejos de dar pistas sobre la posible solución ante tanta carga de partidos, Koke consideró que, “al final, hay cada vez plantillas más amplias y cada vez más rotaciones”. “El nivel de los jugadores baja al jugar tantos partidos tan seguidos. Es imposible jugar 60 partidos al cien por cien todos los partidos, porque no nos da. No sé hasta qué punto vamos a llegar. Hasta que no haya reuniones o nos juntemos todos y digamos ‘hasta aquí’ se seguirá jugando cada tres días, en menos de 72 horas. Nos tendremos que juntar todos y hablar para ver soluciones y poner un punto que no vuelva a pasar”, recalcó.