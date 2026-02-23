Incluyen al Atlético de Madrid en la puja por el jugador de moda en la Ligue 1

En su primera temporada en Francia, el mediapunta checo Pavel Sulc está deslumbrado en las filas del Olympique de Lyon, acumulando pretendientes en Inglaterra, Alemania y España

El Atlético de Madrid está siendo el gran animador de los últimos mercados de fichajes en LaLiga. El pasado verano ya lideró la inversión en este sentido y en la ventana invernal volvió a ser de largo el club español que más dinero gastó en reforzarse, abonando 54 millones de euros para hacerse con Lookman (35), Rodrigo Mendoza (16) y Obed Vargas (3). Pero la maquinaria rojiblanca no se detiene y en la dirección deportiva que comanda Mateu Alemany ya se trabaja con vistas a la próxima campaña, con el objetivo de elevar la competitividad de una plantilla que este curso no está respondiendo pese a todo a las expectativas, al caerse demasiado pronto de la pelea por el título liguero.

El impulso de Apollo Sports Capital

Así, hay nombres subrayados en rojo que se quedaron en el tintero en enero pero serán retomados en estos meses, como es el caso del brasileño Ederson, al que la Atalanta no dejó salir con la temporada en marcha. Además, se espera que sea en verano cuando comience a notarse en materia de refuerzos el desembarco de Apollo Sports Capital como nuevo accionistas mayoritario, lo que a priori traerá consigo un impulso económico. Por ello, no es de extrañar que el nombre del Atlético de Madrid aparezca en las pujas por algunos de los jugadores de moda en Europa.

Es el caso de Pavel Sulc, que a sus 25 años está deslumbrando en su primera temporada en Francia con el Olympique de Lyon, que pagó 7,5 millones de euros más 2,5 en variables al Viktoria Plzen. En su primera experiencia lejos de su país, el internacional checo se ha destapado como un atacante polivalente que se desempeña principalmente como mediapunta, aunque puede caer a ambos costados y ejercer también como segundo delantero.

Los números de Pavel Sulc

Su mayor cualidad es la visión de juego y la capacidad para asociarse y dar el último pase, pero también está brillando a nivel anotador, gracias especialmente a su buen disparo a media distancia. Sus números en el que está siendo su estreno en una de las principales ligas del continente hablan por sí solos: 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos entre todas las competiciones. Por ello, no es de extrañar que haya clubes más poderosos pendientes de su situación.

El sueño de la Premier League

Así, desde Inglaterra se apunta que Tottenham, Aston Villa, Leeds United y Nottingham Forest le vigilan de cerca, según el Daily Mail. Y el propio Pavel Sulc ha reconocido que dar el salto a la Premier League colmaría todas sus expectativas. "Soñaba con ir al extranjero porque la República Checa es un país pequeño en cuanto a fútbol. Hoy, estoy en el Lyon, donde estoy muy contento y comprometido al 100 % con el proyecto. Mi sueño siempre ha sido la Premier League, pero sé que aún necesito desarrollarme un poco más", señaló al respecto en una reciente entrevista en el diario L’Équipe.

El Lyon se frota las manos: el posible precio de salida

Al mismo tiempo, en Francia informan de que también hay equipos de la Bundesliga alemana interesados, incluyendo igualmente en esta subasta al Atlético de Madrid. Aunque, obviamente, no será barato sacarlo del conjunto galo, que hace solo unos meses le firmó un contrato hasta 2029 y ahora es consciente de que tiene un importante cheque en sus manos. Al respecto, se indica que su precio de salida podría rondar los 45 millones de euros, aunque su valor de mercado es todavía de solo 12 millones según la web especializada Transfermarkt.

Una cualidad básica para Diego Simeone

Otro factor que hace que Pavel Sulc pueda encajar a la perfección en el conjunto colchonero es su capacidad de trabajo y sacrificio, algo innegociable para Diego Simeone. Su ex entrenador, Miroslav Koubek, ya lo puso de manifiesto antes de concretarse su fichaje por el Olympique de Lyon. "Es un motor. Pavel no solo tiene la calidad técnica, sino que tiene un corazón enorme para correr los 90 minutos. Es el tipo de jugador que todo entrenador ama porque cumple tácticamente sin perder la creatividad”, destacó.