Jan Oblak: "Desde que estoy en el Atlético de Madrid hemos tenido problemas contra el Club Brujas"

El portero del Atlético de Madrid, que se cuela en el selecto grupo de porteros que superan los 100 partidos en la Champions League, da un toque de atención a la plantilla para que no se confíen de cara al partido de vuelta frente al Club Brujas

El Atlético de Madrid afronta un duelo decisivo en la Champions League ante el Brujas. El equipo belga se repuso en la segunda parte del partido de ida y terminó empatando el duelo ante los rojiblancos que se la juegan en el Metropolitano. A priori, los colchoneros son los favoritos, aunque tras el primer partido, la plantilla rojiblanca deberá apartar la lógica para centrarse en el trabajo. En el Atlético de Madrid confían ciegamente en Jan Oblak para apuntalar la portería mientras vuelcan el juego en el ataque. El portero esloveno, recientemente, habló del choque y destacó que "desde que estoy aquí, siempre hemos tenido problemas contra el Brujas".

Jan Oblak desvela los problemas del Atlético de Madrid con el Club Brujas

"Desde que estoy aquí, siempre hemos tenido problemas contra el Club Brujas. Nunca ha sido nada fácil. Creo que tienen un equipo joven y difícil, y tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos pasar a octavos de final", desveló Jan Oblak a los medios oficiales de la Champions League. "Jugamos en el Atlético de Madrid y solo podemos aspirar a lo más alto, es decir, a ganar. Si quieres ganar, tienes que superar a todos los que se interponen en tu camino. Tenemos que estar al máximo nivel, con un único objetivo: ir paso a paso. Y el primer paso ahora es superar al Club Brujas y pasar a octavos de final", aclara el portero del Atlético de Madrid que desea levantar esta temporada la Copa de Europa. "Espero que esta temporada, la que hemos estado esperando durante mucho tiempo, nos permita por fin celebrar juntos ganar la Champions League. Ese deseo, lo que queremos, es muy fuerte, pero, por supuesto, no es fácil de conseguir. Hemos tenido ciertas oportunidades y no las hemos aprovechado, y esperamos que haya otra oportunidad", confirma.

Oblak se cuela en el selecto grupo de porteros de la Champions League

Su presencia en vital para el Atlético de Madrid en la Champions League. Tanto es así que Obak se cuela en el selecto grupo de los porteros que superan las 100 participaciones en la Champions League, compartiendo hito con Iker Casillas, Gianluigi Buffon y Petr Cech. "Es muy interesante porque cuando era niño ellos eran los protagonistas de ese escenario, eran mis modelos a seguir en cierto modo, y ahora resulta fascinante escucharlo. Nunca imaginé esto para mí. Por supuesto, siempre lo soñé. Pero imaginarte a ti mismo siendo mencionado junto a sus nombres... Quiero decir, mi carrera aún no ha terminado, pero en cierto momento de tu carrera, que te mencionen en la misma frase que a ellos, para mí, es la prueba de que todo es posible si trabajas duro y crees en tus sueños", desvela Oblak.