Sorloth destrona a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se encomienda a Sorloth, que vive un gran estado de forma, para paliar los irregulares resultados de esta temporada. El noruego, en LaLiga, ya ha superado a Julián Álvarez y está a tan solo un gol de alcanzarlo en el computo general

El Atlético de Madrid se reencontró con la victoria ante el Espanyol tras dos partidos sin hacerlo. La inestabilidad que vive el cuadro rojiblanco está afectando al rendimiento del equipo que, desde ya, se concentra en el partido de vuelta de la fase previa a los octavos de final de la Champions League ante el Brujas. La urgencia es máxima y, ante ello, un nombre se erige como la esperanza en la delantera del Atlético de Madrid. Sorloth ya ha destronado a Julián Álvarez y, con su doblete ante el Espanyol para salvar a los rojiblancos, se postula como la mejor opción y la más fiable para la parte de arriba del plan de Simeone.

Sorloth destrona a Julián Álvarez y se lo pone complicado a Simeone

El delantero noruego volvió a ver puerta en el duelo ante el Espanyol, sumando un total de 12 goles en lo que va de temporada, 1 menos que Julián Álvarez, aunque el argentino suma casi 1.000 minutos más que Sorloth. En LaLiga, el atacante nórdico sí supera a Julián Álvarez, convirtiéndose con 9 goles en el máximo anotador rojiblanco del torneo nacional. Su fiabilidad y su acierto están sacando, en muchas ocasiones, de un apuro a Simeone que, ante el gran duelo que se le viene encima frente al Brujas en el Metropolitano, dispone de la opción de Sorloth para continuar su andadura en la Champions League.

El noruego ha demostrado estar en los momentos importantes y actualmente está en un gran estado de forma, todo lo contrario a Julián Álvarez que suma 1 gol en 2026. Sorloth se pide, con sus dos tantos al Espanyol, ser el '9' para medirse al equipo belga, aunque la última palabra la tiene un Simeone que deberá apostar por alguno de los dos. Otra opción es que ambos jueguen juntos, aunque en ese caso se tendría que cargar a Griezmann, que también atraviesa un buen estado de forma.

Sorloth "es importante" en el Atlético de Madrid

Sorloth, mientras tanto, sigue sumando elogios de sus compañeros, como Marcos Llorente que subrayó que el noruego "es importante" para el Atlético de Madrid. "Sorloth es increíble, los goles que nos está dando. Es importante. Que esté enchufado, que esté metido. Tanto el que juega como el que no. Eso es lo que hace que se consigan cosas grandes", destacaba el lateral del Atlético de Madrid.

El delantero también se ganó el aplauso de Simeone que destacó que antes del partido 'picó' a Sorloth. "Antes de empezar el partido me acerqué y le dije: digo, ¿vos te das cuenta que el otro día entraste 15 o 20 minutos y tuviste tres situaciones de gol? Le dije una cosa un poquito más grosera. Digo, ese jugador necesitamos. Y hoy la verdad que hizo un partido espectacular. El gol, una pena el tercero que no pudo hacer porque era aún más lindo de los dos anteriores", señalaba el entrenador argentino.