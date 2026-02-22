Marcos Llorente: "Si vienes de un gran esfuerzo como en Copa, obviamente cuesta más el siguiente partido"

El lateral del Atlético de Madrid explicó el motivo de la famosa inestabilidad del cuadro rojiblanco esta temporada y destacó las actuaciones de Sorloth y Ruggeri

El Atlético de Madrid hizo los deberes en casa ante el Espanyol al que le endosó un contundente 4-2 para recuperar las buenas sensaciones perdidas ante el Rayo Vallecano y el Brujas. La inestabilidad está golpeando al Atlético de Madrid esta temporada, algo que Marcos Llorente ha explicado debido a que "si vienes de un gran esfuerzo como en Copa, obviamente cuesta más el siguiente partido".

Marcos Llorente sobre la inestabilidad del Atlético de Madrid: "Hay momentos que no puedes estar al cien por cien"

Marcos Llorente manifestó, después de vencer 4-2 al Espanyol, que tenían "claro" que "había que ganar" después de unos últimos partidos en los que se han dejado "muchos puntos". "Hoy había que ganar. Llevábamos unos últimos partidos dejándonos muchos puntos. Había que ganar en casa, lo teníamos claro. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba con el gol en contra, pero el equipo ha reaccionado bien, ha jugado bien y ha creado ocasiones", dijo el futbolista rojiblanco a Movistar+.

El futbolista del Atlético de Madrid, además, habló de la famosa 'montaña rusa' que está viviendo el equipo esta temporada y comentó que "hay momentos que no puedes estar al cien por cien" por los partidos tan seguidos que lleva el equipo. "Son muchos partidos y hay momentos que no puedes estar al cien por cien. Si vienes de un gran esfuerzo como en Copa, obviamente cuesta más el siguiente partido. En el gol tuvimos mala suerte pero el equipo había salido bien", destacaba Llorente. "El equipo salió bien al partido y ha dado la vuelta sin problemas", declaró, y añadió que ante el Brujas, en partido de vuelta de la Champions el próximo martes "la afición va a ir a muerte como siempre".

Sorloth y Ruggeri, protagonista en el Atlético de Madrid

Por otro lado, Marcos Llorente no quiso olvidarse de los dos grandes protagonistas de la noche, Sorloth, con dos goles, y Ruggeri con dos asistencias. "Sorloth es increíble, los goles que nos está dando. Es importante. Que esté enchufado, que esté metido. Tanto el que juega como el que no. Eso es lo que hace que se consigan cosas grandes", destacaba el lateral del Atlético de Madrid. Sobre el italiano, Llorente subrayó el periodo de adaptación por el que está pasando el zurdo. "Muy contentos por Ruggeri. Es difícil adaptarse al Atlético. Con partidos así subirá su confianza. Es un jugador que lo necesitamos. Mucha alegría por él", sentenció tras el partido ante el Espanyol.