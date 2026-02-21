Atlético de Madrid - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro que enfrentará a los de Simeone y a los de Manolo González, correspondiente a la jornada 25 del campeonato doméstico

Uno de los temas de la previa de este Atlético de Madrid - Espanyol son las palabras de Carlos Romero, que ha hablado del rumor del interés de los de Simeone en su fichaje.

El Atlético de Madrid recibirá en el día de hoy al Espanyol en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Simeone llegan tras empatar ante el Brujas y perder ante el Rayo Vallecano en Butarque, por lo que, en su regreso al feudo colchonero, intentarán conseguir de nuevo los tres puntos. Por su parte, los de Manolo González no han ganado ningún encuentro en este 2026, por lo que se encuentran obligados a logra el triunfo y romper la mala dinámica. Por otro lado, Alejandro Muñiz será el encargado de dirigir el encuentro, que estará acompañado de Javier Iglesias, en el VAR.

Simeone, con tres bajas importantes para recibir al Espanyol

Simeone expresó en rueda de prensa la dificultad que espera en el choque de hoy ante el Espanyol, con el que perdió en la primera jornada en el RCDE Stadium: "Qué difícil es saber que rival nos vamos a encontrar. Nosotros pensamos siempre que contra el mejor rival para tener controlada las situaciones que pueden darse. Tiene un trabajo defensivo increíble y gente con mucha fuerza en ataque". Además, cabe recordar que el técnico del Atlético de Madrid cuenta en el día de hoy con las bajas de Pablo Barrios, Nico González, por diferentes lesiones musculares, y Rodrigo Mendoza, por acumulación de tarjetas amarillas. Por otro lado, el equipo colchonero ha sufrido dos derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports, frente al Real Betis en el Metropolitano y ante el Rayo Vallecano en Butarque.

Manolo González, a por la primera victoria en 2026 en LaLiga EA Sports

Por su parte, Manolo González anticipó las claves del encuentro en el Metropolitano para lograr la victoria y romper con la mala racha: "Para nosotros es importante ganar y las sensaciones. Pero lo único que vale es ganar. Todo lo otro lo puedes vender como quieras. Si juegas mal y ganas, la visión es diferente. Tenemos que recuperar sensaciones, pero sobre todo volver a ganar porque es lo que nos traerá la estabilidad emocional. Hay que recuperar la fiabilidad defensiva, la seguridad. Tenemos que contraatacar bien, generar peligro. Con el tiempo todo se pone en su lugar. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. La calma nos ha de llevar a la victoria. Lo hemos conseguido antes. El Atlético ha mostrado diversas caras. Ganaron 0-5 al Betis y 4-0 al Barça, pero luego perdieron contra el Rayo. Era fuera de casa y estaban pensando un poco en el Brujas. Será complicado, pero esperamos dar el máximo nivel".

Además, el Espanyol llega con la única baja de Javi Puado en su convocatoria. Por otro lado, el conjunto perico llega al choque ante el Atlético de Madrid tras cinco derrotas y dos empates en los siete encuentros que ha disputado en LaLiga EA Sports en 2026, lo que ha dejado a los de Manolo González en la sexta posición de la tabla con 35 puntos, uno por encima del Celta de Vigo y Athletic Club, momentáneamente.