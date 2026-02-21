Carlos Romero, sobre fichar por el Atlético de Madrid: "Es un gigante de España, no voy a descubrirlo ahora, pero yo sigo mi camino"

El defensa del Espanyol, que suena para llegar al conjunto de Simeone, ha analizado cómo llega su equipo al encuentro de esta noche en el Metropolitano, además de hablar de su futuro y el momento con Manolo González

Carlos Romero se encuentra en su segunda temporada en el Espanyol. El defensa, cedido por el Villarreal hasta final de temporada, es una de las piezas claves en el esquema de Manolo González. De esta manera, su irrupción y momento de forma ha provocado que haya equipos interesados por su fichaje, como es el caso del Atlético de Madrid. En este sentido, el lateral de 24 años ha querido valorar el rumor que le relaciona con el equipo de Simeone, además de analizar el partido de esta noche en el Metropolitano y cómo ve su futuro más cercano.

Carlos Romero, sobre el importante partido ante los de Simeone

Carlos Romero, en una entrevista concedida al Diario AS, ha comentado cómo llega el Espanyol al encuentro de esta noche frente al Atlético de Madrid: "Con ganas, el vestuario tiene ambición por sacar los tres puntos de allí, porque venimos de unos partidos en que no nos sentimos a gusto, en que los resultados no han acompañado como quisiéramos y creo que es un escenario bonito para conseguir la victoria". De esta manera, el defensa ha valorado el momento que atraviesan los de Manolo González: "Creo que debemos hacer autocrítica y es verdad que en las áreas no estamos acertados, sobre todo defensivamente. Hay que volver a cerrar la portería, partir de esa contundencia que teníamos, que era lo que nos hacía ganar partidos. El equipo debe centrarse primero en defender, y desde ahí los goles y las victorias llegarán".

Además, Carlos Romero destacó al Atlético de Madrid: "Al final, el Atleti siempre es el Atleti, da igual como venga. Tiene una plantilla increíble, es un equipazo y siempre te puede ganar, pero nosotros vamos con la idea de poder hacerle daño, de que viene de jugar Champions, aunque eso pienso que no le afecta. Pero creo que es el momento de dar un empujón allí y poder llevarnos los tres puntos". Sobre ir convocado con 'La Roja', el defensa del Espanyol apuntó que "todo el mundo sueña, pero yo soy realista y sé que es muy difícil. Piense que hay muchísimos laterales izquierdos en España, y por ejemplo los del Madrid y del Barça no están yendo, lo que habla del nivel que hay en el lateral zurdo actualmente en España. En el fondo, a todo nos exige más a dar ese plus para estar disponibles si algún día pasa algo".

Carlos Romero habla del interés del Atlético de Madrid

De esta manera, Carlos Romero, que se encuentra cedido por el Villarreal en el Espanyol, se expresó por su futuro: "El futuro nunca lo sabes, pero no sé qué pasará, por eso yo me centro en seguir este año, en acabar bien con el Espanyol, en dejarlo donde se merezca, ojalá que lo más arriba posible, y en verano a ver qué decidimos y a ver qué pasa. Me intento aislar, sé que el mundo del fútbol es así, que siempre salen cosas, que van a hablar de uno. Obviamente, si hablan bien de ti es que algo bien estás haciendo, así que lo aprecio, me siento halagado, pero intento no comerme mucho la cabeza con esas cosas porque te pueden confundir. En ese sentido, soy frío".

Ante ello, Carlos Romero se pronunció por el posible interés del Atlético de Madrid en su fichaje: "Es lo que digo, me siento súper agradecido de que me relacionen con clubes grandes. El Atlético es un gigante de España, no voy a descubrirlo ahora, pero yo sigo mi camino: tengo contrato con el Villarreal, ahora estoy en el Espanyol y en verano veremos qué pasa. Eso ya son temas de contratos, cada uno sabe lo que hay, tanto el club como yo. A mí esos no me corresponden esos asuntos. Yo, el fútbol y ya".