Edu Expósito sobre la irregularidad del Atlético de Madrid: "Ojalá que muestren la peor cara"

La inestabilidad del Atlético de Madrid es un filón para el Espanyol que busca redimirse y aprovechar las carencias del cuadro rojiblanco

El Atlético de Madrid vive un momento de confusión debido a los resultados y al juego del equipo entrenador por Simeone. Los rojiblancos han demostrado que pueden golear al Barcelona y salir goleados frente al Rayo Vallecano, hecho que explica la irregularidad que viven. En el último partido de la Champions League, los madrileños fueron más allá, dejando en evidencia la doble cara de esta temporada al firmar una gran primera parte y una nefasta segunda, lo que le costó el empate ante el Brujas. Ahora, con el Espanyol como próximo objetivo, al Atlético de Madrid le toca redimirse de sus dos cara, aunque Edu Expósito, centrocampista del Espanyol declara que "ojalá que muestren la peor".

Edu Expósito espera ver "la peor cara" del Atlético de Madrid

La montaña rusa que vive el Atlético de Madrid está pasando factura al cuadro rojiblanco que busca redimirse en LaLiga ante un equipo que sí está teniendo regularidad en este año 2026, pero para mal. El Espanyol aún no sabe lo que es ganar desde que arrancó el año y quiere aprovechar la dinámica del Atleti para intentar hacer daño, aunque el equipo de Simeone no deja de ser uno de los más poderosos de LaLiga. "Ojalá que muestren la peor cara para llevarnos algo positivo, pero es un equipo que tiene grandes recursos y da igual a quien pongas, tienen dos plantillas y será un rival muy complicado", destacan en Marca Edu Expósito. "Sabemos que no le podemos conceder mucho al Atlético. Es un rival con jugadores muy buenos y con gran potencial. Debemos mantener la concentración, estar muy juntos y ayudándonos mucho. Ellos son muy fuertes", completa el centrocampista del Espanyol en sus declaraciones.

La Champions League pasa factura al Atlético de Madrid

Enfrentarse al Atlético de Madrid nunca es fácil aunque el Espanyol encadena 5 partidos consecutivos sin perder ante los rojiblanco. "Si pudiéramos elegir, no escogeríamos al Atlético de Madrid como rival porque tiene un gran potencial. Si que es verdad que en los partidos ante ellos hemos estado bien, incluso en la primera jornada empezando por detrás le pudimos dar la vuelta al marcador. Si mantenemos la concentración y aprovechamos las ocasiones estaremos más cerca de sacar algo positivo del Metropolitano", destaca el centrocampista del cuadro perico que busca el sexto partido sin conocer la derrota ante los madrileños aprovechando que el Atlético de Madrid tiene, entremedio, la clasificación a octavos de final de la Champions League. "Al final todo pasa factura, pero ellos también querrán reencontrarse con su gente y hacer un buen partido. Esperamos un encuentro duro, en el que ellos van a salir con todo y nosotros haremos lo mismo", sentencia Edu Expósito en torno al Atlético de Madrid.