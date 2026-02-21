Osasuna - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 25 de LaLiga

CA Osasuna y Real Madrid se cruzan en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el partido del sábado a las 18:30 horas. El Real Madrid volverá a defender el liderato tras más de 10 jornadas a la cola del FC Barcelona. Ahora los de Arbeloa tienen el balón en su tejado

Osasuna y Real Madrid se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 25 de LaLiga que se disputará en El Sadar, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos ibéricos se disputará en la tarde de hoy, sábado 21 de febrero.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos que buscan seguir luchando por sus respectivos objetivos. Ambos equipos llegan en buena dinámica de las últimas jornadas del campeonato nacional. Osasuna vuelve a empezar a respirar tras sus cinco partidos invictos que los han acercado a puestos europeos. En cambio, el Real Madrid está atravesando por su mejor momento liguero esta temporada. Vuelve al liderato tras perderlo en la jornada 13. Los recientes pinchazos del Barça y un sólido Madrid en LaLiga EA Sports han colocado a los blancos líderes.

El nuevo líder defiende su posición de privilegio

Se miden dos equipos con diferentes sensaciones tras la primera vuelta de la competición en España, pues Osasuna comenzó mal la temporada al coquetear con los puestos de descenso. Ahora, los de Alessio Lisci han levantado el vuelo y, tras cinco partidos puntuando, reciben a un Real Madrid en buen estado de forma.

Osasuna No Iniciado - R. Madrid

Los blancos parecen haber pasado ya toda esa tormenta que acarreó la destitución de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa. En Champions y Copa el equipo no ha rendido al nivel esperado, firmando dos noches para el olvido en Albacete y Lisboa. En cambio, en Liga no solo se han enganchado a la pelea por el título, sino que además le han arrebatado el primer puesto al FC Barcelona de Hansi Flick.

Osasuna - Real Madrid: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Madrid con Osasuna, correspondiente al partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputará en El Sadar hoy sábado 21 de febrero de 2026, a partir de las 18:30 horas. Se espera un día soleado y una temperatura cercana a los 12º, una gran temperatura para la práctica de fútbol.

Osasuna - Real Madrid: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y dial 113 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Osasuna - Real Madrid: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de El Sadar. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.