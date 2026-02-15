Fede Valverde: "He pasado momentos muy malos y me sentía responsable, pero tuve la ayuda de mi familia"
El uruguayo volvió a liderar la sala de máquinas frente a la Real Sociedad y, tras el partido, reconoció que se ha quitado un peso de encima con los últimos resultados
El uruguayo Fede Valverde, autor de uno de los cuatro tantos del triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad (4-1), aseguró que han cambiado la "energía" del Santiago Bernabéu con un buen partido, y admitió que han superado "momentos malos" que "han hecho madurar" al grupo.
"Estamos cambiando la energía y el ambiente, agradecemos el apoyo del Bernabéu. Ellos son muy importantes, tenemos que tomar su energía pare crecer, mejorar como equipo y seguir creciendo. Hemos pasado por momentos malos que nos han hecho madurar. No ganamos nada el año pasado, nada este, tenemos que asentar la cabeza, crecer, saber que hay que cambiar las cosas que no estaban bien y seguir. Que no nos pegue el bajón", dijo en la zona mixta.
Fede Valverde aseguró que tienen "margen de mejora" y que ningún jugador del equipo debe conformarse. "No dimos buena imagen en Lisboa, los jugadores somos los responsables y tenemos que seguir creciendo, mejorando, el cuerpo técnico está contento seguro".
"Hay que ir a por todos los títulos. Si digo que no peleamos por Liga y Champions sería una vergüenza por mi parte como jugador y capitán. Tenemos que trabajar al máximo. El Real Madrid merece que estemos enfocados en el fútbol y que vayamos a por lo que nos queda en la temporada", aseguró.
Fede Valverde y lo que les pide Arbeloa
Sin mirar lo vivido con Xabi Alonso, el centrocampista uruguayo valoró lo que está aportando Álvaro Arbeloa. "Nos pide mucha movilidad entre Trent, Arda y yo. Me sentía más cómodo porque recibía con campo abierto y de frente, no de espaldas. Arbeloa nos pide presión tras pérdida y jugar al ataque".
Y no dejó pasar su análisis de los momentos irregulares que ha pasado la plantilla madridista: "El vestuario siempre estuvo unido. Cuando ganas ayuda a que haya otra fluidez en los entrenamientos, que haya menos enojo. Somos 25 y sólo juegan 11 y habrá jugadores que estén menos contentos porque quiere jugar más".
Su primer año como capitán no está siendo fácil
"Es mi primer año como capitán y fue duro. Uno se siente responsable de todo esto cuando las cosas no están bien. Es mi forma de ser, no solo por ser capitán. Cuando no ganamos me siento el primer culpable y hay que hacer todo para cambiarlo. Me sentía responsable, no pasa nada porque pitasen a otro. Como compañeros hemos estado fuertes, hemos pasado momentos malos pero siendo fuertes mentalmente. Yo tuve la ayuda de mi familia y sabiendo que estén las cosas bien o mal estar en el Real Madrid es lo más grande en el fútbol", sentenció.
La eliminatoria contra el Benfica
Por último, Fede enfocó ya la eliminatoria de octavos de final en la Liga de Campeones del Real Madrid que abre el marte en su regreso a Da Luz ante el Benfica.
"Llevamos mucho tiempo trabajando para estos partido que vienen ahora en la Champions. Hemos tenido dos semanas largas para prepararlo y toca demostrar lo que queremos en LaLiga y la Champions", sentenció.