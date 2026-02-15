La afición estalla contra Dani Díaz por pedirle la camiseta a Vinicius pero era por un motivo familiar: "Tampoco vayamos a matar al chaval ahora"

El canterano de la Real Sociedad pidió la camiseta al brasileño nada más acabar el partido, siendo captado por las cámaras y muy criticado por buena parte de su afición, aunque esa prenda era para un familiar del futbolista

La derrota de la Real Sociedad ante el Real Madrid estuvo marcada por dos polémicos penaltis señalados sobre Vinicius, ambos cometidos por Aramburu, y que despertó multitud de reacciones tanto en las redes sociales como entre los expertos comentaristas de la radio.

Más comedido se mostró Pellegrino Matarazzo, quien no quiso echar más leña al fuego. "Hubo contacto. Hubo contacto, así que no hay razón para retirar el penalti. Creo que él (Vinicius) buscaba el penalti, seguro. Entonces tienes que ser inteligente, no entres, no hagas la entrada por detrás porque se señalará penalti. Él utilizará ese momento para castigarte pero puedes contenerlo de otra manera si estás dos contra uno. Uno contiene, el otro va hacia el balón y cierra el espacio. El plan hoy era controlar su lado izquierdo y atacar su lado derecho, pero no controlamos su lado izquierdo lo suficientemente bien", explicaba el técnico de la Real Sociedad en sala de prensa.

Matarazzo tan sólo hizo cuatro cambios, y el cuarto fue el del canterano Dani Díaz, que entró en el minuto 72 para ocupar el puesto de Pablo Marín en la banda izquierda, pero lo que no gustó del canterano no fue durante el partido, sino a la finalización del mismo, cuando el txuri urdin fue a pedirle la camiseta a Vinicius, autor de un doblete gracias a los dos penaltis polémicos que le señalaron.

Críticas y defensa a partes iguales entre la afición

Aunque muchos atribuyeron este hecho a su poca experiencia y corta edad en el fútbol de elite, esperando que aprenda para las próximas ocasiones, otros aficionados donostiarras no fueron tan benévolos con su canterano y no dudaron en atizarle por pedirle la camiseta al brasileño.

"No me gusta, pero el chaval tiene 18 años, del Sanse y hoy era su primer partido. Seguro que le darán un toque", defendía un aficionado. Otro, sin embargo, espetaba: "Lamentable hacer esto después de los piscinazos y el robo, muy poco orgullo".

"Tampoco debemos de darle mayor importancia, que hoy perdíamos creo que lo sabíamos todos, ahora mismo ni se puede ni te van a dejar competir con estos equipos. Vinicius es lo que es, los penaltis, tirarse es su labor, pero confirmarlo son otros, ahora es lo que nos toca vivir", reflexionaba otro más resignado.

Aunque todo tenía una explicación, como ha desvelado el periodista Mikel Recalde: "Tampoco nos vayamos a volver locos, era un regalo que le había pedido su hermano pequeño y es un chaval. ¿Que lo podía haber hecho mejor sin cámaras y en el vestuario? Pues sí. Pero que lo hacen todos, tampoco vayamos a matar al chaval ahora, que por un hermano uno hace lo que sea".

Merecido descanso para la plantilla

Tras un mes y medio con el calendario cargado de partidos entre Liga y Copa del Rey, Pellegrino Matarazzo ha dado dos días y medio de descanso a sus jugadores. Aprovechando que la próxima semana no hay competición para la Real Sociedad entre semana, los jugadores volverán al trabajo en Zubieta el próximo martes a las 15:00 horas para comenzar a preparar el partido de Liga del próximo sábado frente al Oviedo.