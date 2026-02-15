Así queda la clasificación de Primera división tras el tropiezo del Atlético de Madrid y las victorias de Athletic Club y Valencia

La jornada 24 de LaLiga depara cambios notorios en la clasificación de LaLiga a falta del partido del Barcelona, que podría recuperar el liderato ante el Girona

La jornada 24, a falta del duelo entre el Girona y el Barcelona, llega a su final con un fin de semana cargado de goles y de emoción en el fútbol español. La victoria del Betis, del Athletic Club y el triunfo del Valencia en el derbi han sido los momentos más destacados de este domingo futbolero.

Elche 0-0 Osasuna

El Elche continúa sin ganar en el 2026 tras empatar este viernes ante Osasuna, en un partido que dominó casi por completo y en el que dispuso de numerosas y clarísimas ocasiones de gol, abortadas en su mayoría por un inspirado Sergio Herrera. Álvaro Rodríguez y André da Silva se estrellaron una y otra vez con el portero, que permitió a Osasuna salir vivo de su visita al Martínez Valero y confirmar con un punto su excelente dinámica de resultados como visitante.

RCD Espanyol 2-2 Celta de Vigo

Espanyol y Celta firmaron las tablas en el RCDE Stadium en un partido de guion convulso en el que el anfitrión remontó un tanto de Jutglà (min.38) con dianas de Kike García (min.66) y Dolan (min.85), pero no pudo responder al gol de Borja Iglesias en el 93. El pulso fue una montaña rusa de emociones para ambos conjuntos. El Celta mandó la mayor parte del tiempo, pero no concretó su dominio. Estuvo cerca, de hecho, de ampliar su ventaja con una diana en fuera de juego de Borja Iglesias en el minuto 77. El anfitrión aprovechó sus destellos, pero no pudo sumar los tres puntos.

Getafe 2-1 Villarreal

El Getafe, con los tantos de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, ganó 2-1 al Villarreal, que despertó tarde, en el último cuarto de hora con un tanto de George Mikautadze, insuficiente para evitar una derrota que puede complicar su fortaleza en la cuarta plaza. José Bordalás, si tiene entre manos un mínimo de piezas con cierta solvencia, es capaz de sacar un rendimiento excepcional a cualquier plantilla. Esta temporada la inició con carencias bastante evidentes. Tenía un grupo de jugadores corto, hasta cinco fichas libres y algunos refuerzos que no terminaban de cuajar en su idea.

Sevilla 1-1 Alavés

El Sevilla y el Alavés empataron este sábado (1-1) un encuentro áspero y caótico que los locales disputaron casi en su totalidad en inferioridad numérica, pese a lo cual se adelantaron con un gol de Sow en el primer tiempo antes de que Toni Martínez equilibrase el marcador en el segundo periodo. Antes del cumplirse el segundo minuto, Juanlu estuvo a punto de ser expulsado por una entrada sobre Youssef, aunque la sanción se quedó en tarjeta amarilla tras una larga revisión, pero al cuarto de hora, el carrilero sevillista cometió otra falta dura y dejó a los suyos en inferioridad numérica por doble amonestación.

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) gracias a un doblete del brasileño Vinícius Junior, ambos goles de penalti, en los minutos 25 y 48, al tanto de Gonzalo García en el 5 y al del uruguayo Fede Valverde en el 31. Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes. La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro.

Real Oviedo 1-2 Athletic Club

El Athletic remontó en el Carlos Tartiere para sumar su segunda victoria seguida en LaLiga EA Sports (1-2) y recuperar opciones europeas puestas en duda hace muy poco, resultado que deja más hundido al Oviedo, colista. Después de un primer periodo flojo en que el cuadro asturiano se adelantó en el marcador con un tanto de Ilyas Chaira a la media hora, en la segunda parte reaccionó el conjunto de Ernesto Valverde, igualó con un buen tanto de Mikel Jaureguizar (m.58) y culminó la remontada con una diana de Oihan Sancet de penalti (m.71).

Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid

Dos goles en el tramo final del primer tiempo de Fran Pérez y Óscar Valentín más uno de Mendy en el minuto 75 doblegaron este domingo al Atlético de Madrid, que recayó en LaLiga tras la victoria por 4-0 en la Copa del Rey contra el Barcelona, e impulsaron al Rayo Vallecano fuera del descenso tras romper una dinámica de tres derrotas consecutivas. En el minuto 40, Fran Pérez remachó un centro desde la banda derecha de Ratiu para el 1-0, mientras que, en el 45, Óscar Valentín aprovechó un rechace para anotar el 2-0, en sendos errores defensivos del Atlético, que enlaza dos derrotas en LaLiga EA Sports. Ya en el 75, Mendy cabeceó el 3-0.

Levante 0-2 Valencia

Un gol del extremo del Valencia Largie Ramazani en el minuto 64 y otro tanto de Umar Sadiq en el minuto 84 le dieron la victoria al conjunto de Mestalla (0-2) en el derbi ante el Levante disputado este domingo en el Ciutat de València. Ramazani, que controló con la pierna derecha y remató con la izquierda, culminó un contragolpe lanzado por el centrocampista Javi Guerra con una volea fortísima dentro del área ante el que nada pudo hacer Mathew Ryan. Ante un Levante volcado a por el empate, el Valencia sentenció de nuevo a la contra después de que Sadiq le ganara en el cuerpo a cuerpo al central del Levante Matías Moreno y, tras plantarse ante Ryan, definió a la perfección.

Mallorca 1-2 Real Betis

El Betis se coloca a cuatro puntos de las posiciones de Liga de Campeones después de sacar los tres puntos de Son Moix (1-2) gracias a los goles de Abde y Bakambu ante un Mallorca que soñó con una remontada final gracias a una genialidad de Muriqi.